Bilim Kurulu Üyesi Akın: Dikkat edersek yaza rahat gireriz

Alınan yeni normalleşme kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından çıkan normalleşme kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesinin nedenini, "21.00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21.00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta" sözleriyle açıkladı.

21.00-05.00 KISITLAMASI ESNETİLEBİLİR

Akın, düşük ve orta riskli illerde önümüzdeki dönemde 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilebileceği konusunda ön çalışmalar olduğunu belirterek, "Takip etmek lazım. Virüs klasik bilgilere uymadığı için kısıtlamayı kaldırırsınız ya da gevşetirsiniz, olayın gidişine bakarsınız. Bir bakıma virüs bizimle satranç oynuyor. Biz hamle yapıyoruz o da bir hamle yapıyor. Karşımıza çıkan mutasyonlar onun başka bir hamlesi oldu. Çok iyi ve iyi olan illerde gevşetilebilir. 21.00'den 22.00'a kaydırılabilir. Ama kaydırmak demek risk alıyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

"YAZA RAHAT GİRERİZ"

Toplum bağışıklığının aşıyla sağlandığı taktirde hemen hemen tüm illerin sarı ya da maviye döneceğini söyleyen Prof. Dr. Akın, "Bu tamamen aşılama programı ve toplumun kurallara uyması ile ilgili bir sorun" dedi.

Aşının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Akın, "Sağlık Bakanlığı aşıyı ciddi miktarda artırmaya çalışıyor. Bunun yanında çeşitliliği de artırmaya çalışıyor. Zannederim biz Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz; ama bir tek aşıya bağlanmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım." dedi.