Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Mutasyona karşı tedbirler artırılmalı

Bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilinen mutant virüslere karşı uyarıda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Kişisel koruyucu tedbirlerimizi artırmalıyız" dedi.

Özellikle yoğun bakımlardaki hasta sayılarının kısıtlamalarla birlikte büyük oranda azaldığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, bulaşıcılığı yüzde 30 oranında daha fazla olan mutant virüslerden korunmak için kişisel koruyucu tedbirlerin aynı oranda artırılması gerektiğini söyledi.

"KİŞİSEL TEDBİRLER ARTIRILMALI"

Yoğun bakımlarda daha çok 65 yaş ve üstü hastaların olduğunu dile getiren Gündüz, "Ancak yine 40'lı-50'li yaşlardaki hastalarımız da zaman zaman kötüleşebiliyor, yoğun bakım tedavisi görebiliyorlar. Yine de bugünlerde yaşlı hasta grupları biraz daha diğerlerine daha yüksek seviyede." dedi.

Türkiye’de görülen mutant virüslerin en az yüzde 30 oranında daha fazla bulaşıcı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gündüz, kişisel tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Mutasyona uğramış virüslerle hasta olanların daha ağırlaştığına dair herhangi bir verinin olmadığına dikkat çeken Gündüz, "Bu konuda da henüz yoğun bakımlara daha hızlı geçiyorlar diye bir şey söylemek mümkün değil." dedi.

Mutant virüslere karşı kişisel koruyucu tedbirlerin artması gerektiğini dile getiren Gündüz, sosyal mesafenin 3'te 1 oranında artırılmasını, maskeyi daha doğru kullanılmasını ve kapalı ortamlarda çok uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

Virüsün artışını engellemenin tedbirlerle olacağını vurgulayan Gündüz, "Toplumun tamamı aşılanmadı. Aşı takvimi devam ediyor. Toplumun önemli bir kısmı aşılanana kadar bu mutant virüslerin de varlığını bilirken tedbirlerimizi yarı yarıya artırmamız son derece önemli. Buna da muhtemelen bahar ayının sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor." şeklinde konuştu.