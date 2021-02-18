Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan açılması beklenen işletmeler için öneriler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mart ayından itibaren belirli tedbirler çerçevesinde kademeli olarak açılması öngörülen restoran ve kafeler için önerilerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemine geçildiğini ve vaka durumlarına göre illerde kademeli şekilde normalleşmenin başlatılacağını duyurmuştu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen restoran ve kafelerin salgının seyrine göre açılabilmesine yönelik açıklamalar üzerine Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan değerlendirmede bulundu.

7 GÜNLÜK VERİLERE GÖRE KARAR VERİLECEK

Sürecin, kontrollü şekilde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalınarak hızlı aşılamayla sürdürülmesi gerektiğine dikkati çeken İlhan, salgın öncesi normal yaşama dönülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemine işaret etti.

7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değinen Prof. Dr. İlhan, restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktardı.

Restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade eden İlhan, bu doğrultuda istenilecek kriterlerin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

BELİRLİ SINIRLAMALAR GETİRİLEBİLİR

Bulaşma hızı yüksek olan mutasyonlu virüsün de etkisinin göz önünde tutulacağını aktaran İlhan, sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebileceğini, işletme personeline düzenli olarak koronavirüs testi yapılabileceğini ve işletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabileceğini dile getirdi.

Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu da istenilebileceğini belirten İlhan, girişte, kişilerin ateş ölçümünün de yapılabileceğini söyledi.

Mekanlarda masa düzeninin sosyal mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebileceğini ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabileceğini ifade eden İlhan, "Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir. Bulaşma riskinin önlenebilmesi amacıyla, söz konusu mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir." dedi.