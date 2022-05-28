Bilim Kurulu Üyesi: Maymun çiçeğinde karantina 28 gün sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastalığın ülkemizde tespit edilmesi halinde yaklaşık 28 gün karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 20 gün içinde 21 ülkeye ulaşan maymun çiçeği vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maymun çiçeği salgınına dair de önemli bilgiler veren Prof. Dr. Yavuz, ilk kez 7 Mayıs'ta İngiltere'de tespit edilen vakanın üzerinden geçen 20 günde, tam 21 ülkede yeni vaka tespit edildiğine işaret ederek, "Koronavirüs'teki gibi büyük bir pandemi beklenmese de burada en büyük sıkıntı; virüsün hayvan konaklardan da geçebilmesi nedeniyle, kontrolünün zorlaşabileceği." diye konuştu.

"Pandemiye dönüşmesini beklemiyoruz"

Prof. Dr. Yavuz, "20 günde, 21 ülkede vaka tespit edildi. Bu bayağı bir salgın olduğunu gösteriyor bize. Gerçek boyutunu da tam olarak bilemiyoruz. Bu sadece yakalanan olgular. Aslında bilinenden çok daha fazla vaka olduğu tahmin ediliyor. Eldeki verilere göre pandemik kapasitesinin çok yüksek olmadığı düşünülüyor. Çünkü solunum yoluyla çok etkili bir şekilde bulaşamıyor. DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirmeyecek diye tahmin ediliyor." dedi.

"28 gün karantina uygulanabilir"

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Yavuz, henüz Türkiye'de vaka tespit edilmediğini ama ilk vaka çıkarsa neler yapılması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de düşünsenize hiç görülmemiş bir hastalık. İlk hastanın, döküntüler tamamen kuruyana kadar izolasyonda kalması gerekecek. Çünkü toplumda hiç görülmeyen bir hastalık ki ilk defa olacak. Daha önce yayılmamış bir hastalık yani, bu şekilde belki yayılmasını engelleyebiliriz. Hasta tespit edildikten sonra tüm lezyonlar kuruyacak, kabukları dökülecek, çünkü oralardan da bulaşma söz konusu olabiliyor; bu da 2 ila 4 hafta kadar sürüyor. Semptomlar çıktıktan, döküntüler başladıktan sonra 14-28 gün arası hasta olan kişinin izolasyonu gerekiyor. Temaslıda ise semptomlar oluşmadan aşılama yapılması ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu olabilir." diye belirtti.