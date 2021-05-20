Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Rahat olmak için çok erken

Koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü ve herkesin kurallara aynı hassasiyetle uymasının önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Rahat olmak için erken" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmede rehavete kapılmadan mücadeleye devam edilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, tam kapanmada insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının engellenmesinin amaçlandığını ve vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti.

Aşılamanın da devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Taşova, "Gönül isterdi ki bu aşılanma hızımız biraz daha hızlı olsun, hep bahsettiğimiz yüzde 70-80 barajları vardı. Bu anlamda kapanma iyi, ancak aşılanmanın aynı hızla gitmesi lazım." dedi.

PAKET OLARAK UYGULANMALI

Pandemi ile olan mücadelelerde, önlemler paketi şeklinde ilerlemek gerektiğini aktaran Taşova, bu paket içerisinde bir önlem eksik olduğunda, diğerlerinin de çok öneminin kalmadığını söyledi. Bu nedenle paket olarak uygulanması gerektiğine dikkat çeken Taşova, "Tek kapanma, tek aşı gibi değil paket olarak birlikte devlet, sağlık sistemi ve vatandaş üçgeninin mutlaka bir arada hareket etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Salgında geride kalan 1,5 yılda herkesin konunun öneminin farkına vardığını belirten Taşova, ufacık bir ihmalin nelere yol açtığının acı şekilde görüldüğünü belirtti.

"HERKESİN AŞILANMASI GEREKİYOR"

Önlemlerin yanı sıra aşılanmanın da aynı hızla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Taşova, aşının enfeksiyon olmasını ve tekrar hastalığı almayı engellemeyeceğini ancak aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğinin bilindiğini söyledi.

Etkili tedavinin henüz koronavirüs için söz konusu olmadığını aktaran Taşova, "Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük. Aşılanmanın önemini herkesin anlaması gerekiyor. Deneyimlerimizde de hastalığın daha hafif geçtiğini gördük. O yüzden hangi aşı olursa olsun herkesin aşılanması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor." dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde rahat davranmak için henüz erken olduğuna değinen Taşova, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'sonbaharda da bir sıkıntı olabilir' diye uyarıda bulunduğuna dikkat çekerek, "Global dünya deniliyor, herkes her yere hareket ediyor ve 'yüzde 70-80 herkesin bağışık olması gerekiyor' derken dünyayı kastediyoruz aslında, ülkeyi değil. O nedenle bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Halen aldığımız bilgi ve değiştirdiğimiz alışkanlıklar çerçevesinde dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor. Rahat olmak için erken, çok erken hem de. Maske, mesafe ve hijyen son derece önemli, onlardan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HİNDİSTAN VARYANTI AŞI ETKİNLİĞİNİ AZALTIYOR"

Şu an Türkiye'de yaygın olarak görülen mutasyonun İngiltere varyantı olduğunu dile getiren Taşova, bu varyantın, hastalığın ağır geçirilmesine neden olan herhangi bir kanıtı bulunmadığına dikkat çekerek, "Bu zamana kadar biriktirdiğimiz verilerde, daha çok bize 50 yaş altı aşı olmayanlar gelmeye başladı. Aşı olup da tekrar enfeksiyon olanlar var ama gerçekten önemli bir kısmı hafif geçiriyor. O yüzden 50 yaş altının enfeksiyon olması, aşının bir an önce daha hızlı ve geniş gruplara yapılması gerekliliğini gösteriyor." dedi.

Şimdiye kadar Güney Afrika ve Brezilya dışında tüm varyantların aşı etkinliğinin iyi olduğunu dile getiren Taşova, Hindistan varyantının bu şekilde olmadığına dikkat çekti.

Hindistan varyantının çok daha hızlı yayıldığını ifade eden Taşova, "Aşının etkinliğinde de azalmaya yol açıyor. Zaten en korktuğumuz şey de bu. O nedenle aşı olacak ama aşıyla birlikte maske, mesafe, hijyene mutlaka dikkat edeceğiz. Aşıyla yapılmak istenen en önemli şey maske, mesafe ve hijyenle ortalıkta dolaşan virüsü azaltmak. Ne kadar çok ortalıkta virüs dolaşırsa mutasyonlar ve bunların oluşturduğu varyantların çeşidini hep göreceğiz." diye konuştu.