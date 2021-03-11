Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: 3'üncü piki yaşamak üzereyiz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mutasyonların etkisiyle 3'üncü pik yaşanılabileceği uyarısında bulunarak, "Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda mutasyonlara dikkat çekerek, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"TEK İHTİYACIMIZ BİRAZ DAHA SABIR"

Daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi olmadığını belirten Yavuz, 1889'daki Rus gribine dikkat çekerek, "Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1'inci yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak" dedi.