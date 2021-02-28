Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: İstanbul'da tam açılma için henüz erken

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Tam açılmayı konuşmak için erken” dedi.

Koronavirüsle mücadelede illere göre vaka oranlarının açıklanmasının ardından 'yerinde karar' dönemine geçildi. Bu kapsamda il pandemi kurullarının birtakım kriterlere göre açılma ya da kısıtlama kararlarına gideceğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 100 bin nüfusta son 7 günde görülen yeni enfeksiyon olgularının nüfusa oranına bakılacağını söyledi.

Bu oranın belli değerlerin altına düştüğünde açılma olabileceğini dile getiren Yavuz, "Şu an Türkiye'de o eşik değerlerin altında olan 10-20 kadar il var mesela. Buralar hem okullar, hem diğer kapalı olan yerlerin açılması anlamında daha güvendeler. Yalnız sadece oranlardaki düşüş değil, bu düşüşün süreklilik göstermesi de gerekiyor." dedi.

"İSTANBUL FARKLI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Sadece nüfusa göre oranlar değil test pozitiflik oranlarının da önemli bir parametre olacağına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, il pandemi kurullarının hepsini bir arada değerlendirerek kararlarını vereceğini söyledi.

İstanbul gibi büyük şehirlerin farklı bir pozisyonda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, ilçeler arası hareketliliğin çok fazla olması nedeniyle İstanbul'da il bazında kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Çok geçiş olduğu için il bazında değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını söyleyen Yavuz, "Küçük yerlerde belki il pandemi kurulları diyelim bir köyde çok düşük bir enfeksiyon oranına göre açılma ya da bir köyde çok yüksek oralar nedeniyle kapanma kararı alabilir ama İstanbul'un bu anlamda diğer illere göre gerçekten daha farklı değerlendirmesi gerekir." dedi.

İstanbul'daki oranların bir önceki haftaya göre yükselme eğiliminde olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yavuz, bu nedenle tam açılma için henüz erken olduğunu belirterek, "Her ne kadar hastanelerde bir kapasite sıkıntısı, yoğun bakım kapasitesinde bir doluluk olmasa da ki açılma kararlarında bunlar da önemli kriterler arasında yer alıyor, ağır hasta sayısının çok fazla olmaması iyi bir şey ama test pozitifliği oranlarında ve vaka sayısındaki yukarı doğru gidiş düşündürüyor. Bence İstanbul için tam açılma konusu şu an biraz erken gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki artış eğiliminin mutasyona bağlı olma riski olduğuna da değinen Prof. Dr. Yavuz, artışın mutasyon kaynaklı olması durumunda önlemlerin hız kesmeden devam edeceğini ve arttırabileceğini söyledi.

Aşı sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye eden Yavuz, "Mutant suşun yayılmasını engellemek açısından da bir an önce aşılanmak çok büyük önem taşıyor" dedi.