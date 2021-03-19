Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik

İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi.

İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğunu söyledi.

Test pozitiflik oranlarının yüzde 10'u geçtiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, "Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz." dedi.

Geçen haftaya göre hastaneye başvuran hasta sayısında belirgin bir fark var olduğunu ifade eden Yavuz, "Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

"ÜÇÜNCÜ PİKİ DE YAŞAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, aşısız nüfusun çok fazla olduğunu belirterek, "Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kapalı ortamlarda bulunmamak, mecbursanız da maskesiz asla durmamak, kalabalık ortamlara da maskesiz girmemek, çok sık bir şekilde ortamı havalandırmak, tercihan camları sık sık açmak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor." uyarısında bulundu.

"CORONAVAC İNGİLTERE MUTASYONUNA KARŞI ETKİLİ"

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan Pfizer-BioNTech aşısının kimlere yapılacağı konusundaki planlamaya da değinen Yavuz, aşının normal sıraya göre yapılacağını söyledi.

Önümüzdeki haftalarda 4,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının geleceğini ifade eden Yavuz, "Aşılamada da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu aşıyı bunlar olacak. Sırası gelmiş ama şimdiye kadar aşılanmamış daha ileri yaştaki kişiler de buna dahil edilebilir. BioNTech aşısı da o şekilde uygulanacak" diye konuştu.

Türkiye'de 10 milyondan fazla kişiye uygulanan inaktif virüs aşısı CoronaVac'ın yeni varyantlara etkisi hakkında Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Sonuçları bilimsel makale olarak henüz yayınlanmadı ama İngiltere varyantı yani V1'de aşı etkinliğinde çok bir fark olmadığı gösterildi. Kullandığımız aşının, Türkiye'de de en fazla yayılan ve önümüzdeki haftalarda da en baskın suş haline geleceğini tahmin ettiğimiz İngiliz varyantı ile D614, yani orijinal formdaki Vuhan suşuna etkinliğinin benzer çıktığını ifade etti Halk Sağlığı Kurumu'nda çalışan arkadaşlarımız" dedi.

"GÜNEY AFRİKA VARYANTI TEHLİKELİ"

V1 kadar yaygın olmasa da V2 olarak adlandırılan Güney Afrika varyantının da ülkemizde görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Yavuz, Güney Afrika varyantının, aşılar açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönem aşıların içeriğini de V2'ye göre değiştirecekler. Çünkü aşıdan en çok kaçan bu suş. V2'nin yayılmaması için zaten daha fazla önlem alınıyor. Örneğin V2 vakası ile teması olanlar daha fazla izole ediliyor. Yani Güney Afrika varyantı biraz daha tehlikeli şu anda, bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir tür. Diğer aşılarda olduğu gibi CoronaVac'ta da böyle bir beklenti var aşıdan kaçabileceği yönünde." ifadelerini kullandı.

"AŞILANANLAR MASKESİZ GÖRÜŞEBİLECEK"

Yaygın aşılamayla birlikte filyasyonda temaslı takibinde de değişimler olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, artık ilk virüs ya da İngiltere varyantı ile temaslı olan aşılı kişilerin, karantinaya girmesine gerek kalmayacağını açıkladı.

Ülkemizde uygulanan CoronaVac aşısının etkinliğine dair 'gerçek yaşam verileri' geldikçe, daha da rahat günlere kavuşabileceğimizi söyleyen Prof. Dr. Yavuz, ilk değerlendirmelere göre aşının ağır hastalıktan ve ölümden koruma açısından etkinliği var gibi göründüğünü belirterek, "Bunların daha da detaylı analizleri yapıldıktan ve bu veriler toplumla da paylaşıldıktan sonra, mesela Amerika'nın yaptığı gibi maskesiz olarak görüşebileceğimiz duruma gelebileceğiz. Aşılı insanlar en azından birbirleriyle daha rahat görüşebilecek. Türkiye'nin gerçek yaşam verilerini de elde edebilmek için çalışmalar yapılıyor. Bu analizler ve tüm verilerin birlikte değerlendirilip paylaşılması gerekiyor daha rahat edebilmemiz için." şeklinde konuştu.

Fransa'da görülen ve testlerde belirlenemeyen yeni mutasyona da değinen Prof. Dr. Yavuz, bu mutasyonun tehlike olarak değerlendirilebilmesi için lokalize kalmaması ve birkaç ülkede daha görülmesi gerektiğini söyledi.