Bilim Kurulu üyesinden aşı uyarısı: Rehavete kapılmayın

Aşı olunsa dahi virüsün alınıp başka insanlara taşınabileceğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşıya bağlı rehavete kapılmamak gerektiği konusunda uyardı.

Koronavirüs ile mücadelede en büyük önlemlerden biri olan maske kuralına toplumun büyük bir bölümü uyuyor. Maskeyi doğru takmanın önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, maskeye sık sık dokunulmaması uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Taşova, maskeye dokunulacağı zaman ellerin yıkanması gerektiğini belirterek, "Toplumda maske evet daha iyi uygulanıyor ama bakıyorum, eller çok sık maskenin üzerinde. El hijyenine daha az dikkat ediliyor. 'Maskemi taktım bana nasıl bulaştı' deniyor ama el hijyenini ihmal ediyorsanız bu kez temas yoluyla, bir yerlere dokunup maskeye ya da gözünüze, yüzünüze dokunduğunuzda geçiş olacaktır. Öncelikle buna dikkat edilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

AŞI OLUNSA DAHİ TAŞIYICI OLUNABİLİR

Aşı olunduktan sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Taşova, aşı olan kişinin virüsü tekrar alarak sağlıklı kişilere taşıyabileceğini kaydetti.

Aşının rehavetine kapılmamak gerektiğine işaret eden Taşova, aşı ile beraber tamamen hastalanmanın engellenemediğinin altını çizerek, "Virüsü alabiliriz. Aşı, bizim bu virüsü semptomsuz tekrar geçirmemize ya da hafif semptomlu geçirmemize neden olabilir. Bir kısmında bunlar hiç olmayabilir. Bunun yanı sıra aşılı bile olsanız virüsü diğer insanlara taşıyabileceğimiz gerçeğini de unutmamak lazım. Aşıya bağlı rehavetin olmaması gerek. Nasıl ki hasta olan kişi başkasına bulaştırabiliyor, aynı şekilde aşı olan kişi de bu virüsü tekrar alabilir." dedi.

Aşıdan sonra bağşıklık sisteminin virüsü tanıdığı için savaşacağını ve bu esnada belirti vermeyebileceğini belirten Prof. Dr. Taşova, "Ama kuluçka dönemi, semptomun ilk dönemi gibi dönemlerde bulaştırıcı olacaktır. Vücudunda hiç antikor olmayan birine bunu bulaştırdığı zaman sonuç kaçınılmaz olacaktır." şeklinde konuştu.

Virüs mutasyona uğradığı için ne ile karşılaşılacağının bilinmediğine dikkat çeken Taşova, özellikle hastalıktan ya da aşıdan sonra tekrar enfekte olanların mutlaka mutasyon durumlarının incelenmesi gerektiğinini söyledi.