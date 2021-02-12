Twitter'da dikkat çeken 'maskeyi çıkarıyoruz' paylaşımlarına tepki gösteren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "Bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor" dedi.

Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlar tepki çekti. Sağlık çalışanları da duruma tepkisiz kalmayarak, salgınla mücadelede maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

'Maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara bir tepki de Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan geldi. Bu tür yaklaşımların salgınla mücadeleye zarar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, maskenin koronavirüsten korunmada temel ögelerden birisi olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu üyesinden maske karşıtlarına tepki VİDEO

"VATANDAŞLARI ZORA SOKUYOR"

Fiziksel mesafe, maske ve hijyen üçlemesine dikkat çeken İlhan, "Bütün dünyada buna ilişkin kanıtlar mevcut. Böyle yaklaşımlar toplumu yanlış yönlendirebileceği gibi maske takmaktan yorulan bütün vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı zora sokuyor. Sağlık çalışanlarımız verdikleri tepkilerde elbette ki haklılar. Gerçekten çok zor şartlarda, karda, kışta filyasyona gidiyorlar, entübe hastaların bakımını yapıyorlar çok emekle bu süreci yaşıyorlar. Kendileri enfekte oluyorlar. Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışanı, her 15-20 vakadan birisi sağlık çalışanı çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMUTSUZLUĞA NEDEN OLUYOR"

Bu tarz yaklaşımlara pirim verilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlhan, vatandaşları, yanlış olduğunu bilerek böyle yaklaşım sergilememeleri gerektiği konusunda uyardı.

Bu paylaşımların, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini üzdüğünü dile getiren İlhan, "Sağlık çalışanları özellikle çok emek sarf ediyor, sırf sağlık çalışanları da değil dükkanını açamayan esnafımız, evde durmak zoruna kalan vatandaşlarımız herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltıyor. Bu yüzden böyle paylaşımlara mahal vermemek, böyle paylaşım yapan vatandaşlarımıza da bunlardan vazgeçmesini söylemek en doğru yaklaşım olacak" dedi.