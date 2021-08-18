Bilinçsiz güneşlenme cilt kanserini tetikliyor

Korumasız ve uzun süre güneşlenmenin cilt kanseri oranlarını artırdığını ifade eden Prof. Dr. Sedat Üstündağ, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Vücut için birçok faydası olan D vitamininin bilinçli güneşlenmeyle elde edilebileceğini belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ, korumasız ve uzun süreli güneşlenmenin yarardan çok zarara neden olabileceğini söyledi.

D vitamini eksikliğinde tansiyon ve diyabet başta olmak üzere birçok rahatsızlığın oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Üstündağ, güneş ışınlarının ülkemize yatay olarak geldiği için ultraviyole-B ışınlarının D vitamini oluşturma mekanizmasını bir miktar bozduğunu söyledi.

D vitamininin koldaki damarların güneşten gelen ultraviyole-B ışınlarıyla temas etmesiyle oluşmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Üstündağ, kolumuzdaki yüzeyel damarlarımızda kolesterol dolaştığını, güneşten gelen ultraviyole-B ışınının ona temas ettiğini ve kolekalsiferol denilen D vitaminin öncü maddesini oluşturduğunu söyledi.

Bu molekülün karaciğere ve sonra böbreğe giderek işlendiğini belirten Üstündağ, "D vitamini ancak güneş, sağlıklı karaciğer ve böbreğin varlığı durumunda gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla güneş ışınları D vitamininin oluşabilmesi için gerekli." dedi.

"BİLİNÇLİ GÜNEŞLENME LAZIM"

Ultraviyole-B ışınlarının yoğun olduğu saatlerin güneşlenme için uygun olduğunu, bu ışınların düştüğü saatlerin her kente göre farklılık gösterdiğini ifade eden Üstündağ, korumasız ve bilinçsiz şekilde güneşlenmenin insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Bilinçsiz güneşlenme ile cilt tümörünün gelişimiyle ilgili birçok farklı sorunun ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Üstündağ, "Mesela Trakya'da en çok kanserlerden biri cilt kanserleri. Bu anlamda bilinçli güneşlenmek lazım. Bazı internet siteleri mevcut. O sitelere bulunduğunuz yerin enlemini boylamını yazdığınızda ultraviyole-B ışınının yeryüzüne çok düştüğü zamanları gösteriyor. 5-10 dakika dahi güneşlenseniz D vitamini yeteri kadar aktifleştirebileceğiniz zaman dilimlerinin varlığı söz konusu. Dolayısıyla insanlarımızın, kendi yaşadıkları yerlerin enlemi ve boylamını kullanarak uygun zaman diliminde güneşlenmeleri, D vitaminin aktivasyonu açısından faydalı olacaktır. Yoksa böyle D vitamini artacak diye korumasız şekilde sürekli bir güneşlenme, bu sefer cilt kanserlerinin oranının artmasına yol açacaktır, bilinçli güneşlenme lazım." ifadelerini kullandı.