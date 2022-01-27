Bilinçsizce alınan takviyeler organlarda hasara neden oluyor

Pandemi sırasında bağışıklığınızı artırmak için uyguladığınız yöntemler ve aldığınız takviyeler vücudunuzda kalıcı hasarlara neden olabilir.

Bağışıklık takviyeleri, enfeksiyonları önlemeye ve hastalıkları doğal olarak uzak tutmaya yardımcı oldukları fikriyle alınır. Ancak, bunu destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. Tekrarlanan Kovid-19 dalgaları ile insanlar, önemli sağlık tehlikeleri oluşturabilecek uzun bir süre boyunca düzenli olarak bağışıklık takviyesi tüketimine başvuruyorlar.

Besleyici gıdalar tüketmek, daha fazla tam bitkisel gıdalar, sağlıklı yağlar, probiyotikler açısından zengin fermente gıdalar, şeker alımını sınırlamak, yeterli su içmek, düzenli egzersizle birlikte stres seviyenizi yönetmek ve yeterince uyumak bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en önemli yollarıdır. Zamanında aşılanmak ise, günün gereğidir. Çocuklarınızın aşı takvimini atlamayın. Aynı şekilde 65 yaş üstü yaşlılar, ek hastalıkları ve akciğer rahatsızlıkları olanlar da pnömoni ve influenzaya karşı aşılanmalıdır.

BİTKİSEL YÖNTEMLERDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Birçok bitkisel ürün, vücut üzerinde güçlü etkileri olan maddeler içerdiğinden beklenmedik riskler oluşturabilir. Herhangi bir bitkisel ilaç kullanmadan önce daima doktorunuza danışın ve gözetimsiz uzun süre kullanmaktan kaçının.

Takviyelere bağlı olarak, nakilleri garanti eden ciddi böbrek ve karaciğer hasarı görülmüştür. Kovid-19 salgını sırasında kullanılan bir bitki olan Giloy, akut karaciğer hasarı vakalarıyla ilişkilendirildi. Herhangi bir ilacın dozunu ve süresini aşmak kesinlikle yersiz sağlık tehlikelerine yol açabilir.

Kovid-19'dan korunmak için uzun süre karışım olarak satılan bitki çayları tüketimi şiddetli asitliğe, asit reflüsüne, mide ekşimesine ve mide ülseri, kazınma, mide bulantısı ve kusma nedeniyle mide kanamasına neden oldu. Sıcak su tüketimi hastaları ağızda yanık ve yemek borusu hasarına yol açtı. Çok fazla buhar kullanımı burun mukozasına zarar verdi ve insanları sinüs enfeksiyonlarına yatkın hale getirdi. Çok fazla zerdeçal tüketimi ishale, baş ağrısına ve sarı dışkıya neden oldu. Çok fazla lale tüketimi, kan sulandırıcılarla etkileşime girdiği için karaciğer hasarına da yol açtı.

VİTAMİN TAKVİYELERİNE DİKKAT

Özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminleri yüksek dozlarda içeren vitamin haplarının uzun süreli aşırı alımından da kaçınılmalıdır. Bu nörolojik problemlere, yüksek kalsiyum seviyelerine, kas zayıflığına ve karaciğere yol açabilir.

Selenyum doz aşımı kırılgan tırnaklara, saç ve sinir hasarına ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Uzun süre alınan çinko takviyeleri bakır ve demir eksikliğine neden olarak kansızlığa ve bağışıklığın azalmasına neden olabilir. Aslında, sizi enfeksiyonlara daha yatkın hale getirirler. Aşırı C vitamini alımı asitliği tetikleyebilir, bulantı ve ishale neden olabilir ve vücudun antioksidan-pro-oksidan dengesini bozabilir.

Aşırı bağışıklık güçlendiricilerden kaynaklanan komplikasyonları önlemek için lütfen kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Ayrıca, takviyelerinizin içeriğini okuyun, gereksiz yere uzun süreli kullanımdan kaçının ve bağışıklık oluşturmak için daha zorunlu olan sağlıklı bir yaşam tarzını takip edin.