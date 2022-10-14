Bilmeniz ve kullanmanız gereken 8 şifalı bitki

Sindirim problemlerinden taşikardiye kadar birçok sağlık sorununu hafifletmeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olan doğal bitkileri deneyerek sağlıklı yaşama bir adım atabilirsiniz...

Doğada vücut için birçok faydalı özelliği olan bitki vardır. Balkonlarınızda veya bahçenizde kolaylıkla yetiştirilebilen aromatik bitkilerden, çayırlarda kendiliğinden büyüyen otlara veya aktarlardan satın alınabilecek kuru otlara kadar onlarca şifalı bitki vardır.

Bazı şifalı bitkiler müshil özelliklere sahiptir ve sindirim sistemine yardımcı olur, yanlış veya lifsiz bir diyetin neden olduğu kabızlığı azaltır. Bazılarının büzücü özellikleri vardır, örneğin bakteri florasının değişmesi veya bağırsak enfeksiyonları nedeniyle ishal durumunda kullanılır. Bazı bitkiler ise iltihap önleyici ve düzenleyici özelliklere sahiptir ve çeşitli hastalıklara karşı kullanılır

İşte sayısız özelliklerinden yararlanabileceğiniz mükemmel doğal ilaçlar olan 8 bitki.

Meyan kökü

Meyan kökünün iyileştirici özellikleri yüzyıllardır bilinmektdir. Düşük tansiyon, ülser ve gastroözofageal reflü durumunda kullanılıyordu. Kökleri çiğneyebilir, çay olarak içebilir veya tablet olarak tüketebilirsiniz.

Antioksidanlar açısından zengin meyan kökü antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde uçuk, boğaz ağrısı ve aftların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iyileşmeyi destekler ve bağışıklığı güçlendirir.

Lavanta

Bu bitki özellikle adet sancılarını ve karın kasılmalarını yatıştırmaya yardımcı olur. Lavanta, sindirim işlevini iyileştirmenin yanı sıra stres ve hipertansiyon, psikosomatik hastalıklar ve hiperaktivite durumlarında da kullanılır.

Yaraları temizlemek için kullanıldığında ağız hijyeni için değerli ve hassas bir gargaradır.

Ihlamur

Ihlamur çayı sakinleştirici, yumuşatıcı ve idrar söktürücü özellikleriyle ünlüdür, ancak banyo suyunda da kullanılabilir. Anksiyete için değerli, canlandırıcı bir stres önleyici bitkidir.

Ihlamuru ayrıca yüz toniği olarak kullanabilirsiniz. Canlandırıcı ve arındırıcı etkisiyle stresli cildi rahatlatmanıza yardımcı olur. Ihlamur aynı zamanda göz sağlığı için de faydalıdır. Anında rahatlatıcı bir etki için şişmiş göz kapaklarına ıhlamur çayıyla ıslatılmış iki bezi nazikçe uygulamayı deneyin.

Papatya

Derin huzurun ve sakinliğin simgesi olan papatya iltihabı giderir ve güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Papatya esansiyel yağı, strese karşı mükemmel bir doğal ilaçtır. Yastığa iki damla damlatın veya gözleriniz kapalıyken hafif dairesel hareketlerle şakaklarınıza masaj yapın.

Yatıştırıcı ve tatlı kokulu papatya göz kapaklarını gevşetmek için de kullanılabilir. Papatya çayıyla ıslatılmış bezleri kullanın, gözler ve cilt için rahatlama hemen olacaktır.

Nane

Birkaç çeşit nane vardır, yetiştirilmesi kolaydır, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılabilir. Nane idrar söktürücü etki gösterir, canlandırıcıdır ve lezzetli kokusu size enerji artışı sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca nane ağrı kesici, sakinleştirici ve spazm önleyici etkiye sahiptir. Çeşitli bilimsel araştırmalar, irritabl bağırsak sendromu ve safra kesesi taşı durumunda nanenin rahatlatıcı özellikleri olduğunu doğrulamıştır.

Ardıç

Ardıç esansiyel yağı, böcek ısırıkları üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Yoğun kokuya sahiptir ve aynı zamanda vücut için de değerli bir yardımcıdır. Bazı araştırmalar, ardıçların karaciğer için uyarıcı ve yenileyici etkisini vurgulamıştır.

Isırgan

Prostat için çok değerli olan ısırgan otu, bitki çayı olarak içilebileceği gibi lezzetli tariflerin hazırlanmasında da mükemmeldir. Şehirden uzak bölgelerde hasat edilecek olan bu yabani bitki, vücudun arınmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, besinlerin sindirimi ve özümsenmesi için de olumlu etkilere sahiptir.

Kepek durumunda etkilidir, saç maskesi olarak kullanılabilir. Dalları sirkede kaynatın ve sıvıyı süzdükten sonra saç derisine uygulayın. Mineraller açısından zengindir, özellikle çok terlenen günlerde minerallerin yenilenmesine yardımcı olur.

Melisa

Sakinleştirici etkiye sahip olan ve sindirimi kolaylaştıran melisa, ince bir koku yayar. Spazm önleyici, yatıştırıcı ve kas gevşetici özelliklere sahiptir, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

Bu bitki uykusuzluk, sinirlilik, taşikardi ve yorgunluk durumlarında mükemmel bir doğal ilaçtır.