Bin derde deva: Tahin, süt ve pekmez karışımının faydalarını duyan inanamıyor Süt, tahin ve pekmez karışımının faydaları saymakla bitmiyor. İşte süt, tahin ve pekmez karışımının mucizevi faydaları...

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Evde hazırlayacağınız bu doğal karışım ile kış hastalıklarından kolayca korunabilirsiniz.

İlaç kullanmak istemeyenler için doğal bir karışım tarifi derledik. Bu karışım yardımıyla herkes adeta şifa bulacak.

Tahin, süt ve pekmez ile hazırlanan bu karışım, evde kolaylıkla hazırlanabiliyor.

Süt, tahin ve pekmez karışımının mucizevi faydalarını sizler için derledik. İşte faydaları ve hazırlanışı...

Faydaları

- Anne sütünü artırır

- Yaraların iyileşmesini hızlandırır

- İltihap kurutucu etkisi vardır

- Eklemleri güçlendirir

- Hücrelerin bozulmasını engeller

- Romatizma riskini azaltır

- Akne gelişimini engeller

- Anemi ile mücadele eder

- Regl ağrılarını azaltır

- Adet döneminde ortaya çıkan anemik tabloyu düzenler.

- Saç köklerinin beslenmesini ve saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

- Stres ve yorgunlukla mücadelede etkili bir antidepresandır.

- Hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olur

- Sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler

Gerekli malzemeler

- 1 bardak süt

- 1 tatlı kaşığı tahin

- 1 tatlı kaşığı pekmez

Hazırlanışı

1 bardak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı tahini ve 1 pekmezi karıştırın. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz süt, tahin ve pekmez karışımı, bir çok hastalığa karşı koymaktadır.

NOT: Bu karışımı, alerjik reaksiyonları bulunanlar dışındakiler rahatlıkla tüketilebilir.