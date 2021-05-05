Binbir derde şifa altın baharat: Zerdeçalın faydaları

Beyni ve kalbi koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor, kanserden koruyor, tedavi ediyor, doğal bir antibiyotik olarak hastalıktan koruyor… Anlayacağınız zerdeçal faydaları saymakla bitmiyor.

Binlerce yıldır Asya Mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan zerdeçalın geç de olsa araştırılmaya başlanan iyileştirici etkileri tıbbın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aynı zamanda hint safranı olarak da bilinen, tadı köriye ve safrana benzeyen zerdeçal, uzun yıllardır medikal özellikli baharatlar arasında ki önemli yerini koruyor.

ZERDEÇALIN ÖZÜ

Zerdeçalın içindeki, zerdeçala bu güzel sarımsı turuncu rengini veren etkin madde “curcumin”dir. Curcumin en güçlü antioksidan ve anti-enflamatuvarlardan biri olarak bilinir.

Curcuminin birçok anti-enflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan da, yan etkisi olmadan, daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar, curcuminin vücuttaki oksidatif stresi düşürüp, hastalıklar ve yaşlanmayla savaşmaya etkili olduğunu göstermiştir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçal ve kurkuminin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici faydasının yanı sıra bazı çalışmalar kalp hastalığı, osteoartrit ve obezite olan insanlara fayda sağlayabileceklerini göstermektedir.

Hem zerdeçalın hem de curcuminin faydalar gösterdiği bazı alanlar şunlardır:

Osteoartrit: Curcumin bileşiklerinin iltihap belirtilerini azalttığı ve semptomlarını hafiflettiği belirtilmektedir.

Obezite: Zerdeçal tozunun öğünlerde kullanıldığında vücut yağının düzenlenmesine yardımcı olduğu bilinmektdir.

Kalp hastalıkları: Zerdeçal ve kurkumin, “kötü” LDL kolesterol ve trigliseritleri azaltmasına bağlı olarak kalp hastalığı riskini düşürebilmektedir.

Diyabet tedavisi: Kan şekeri metabolizmasını iyileştirebilir ve diyabetin vücut üzerindeki etkilerini azaltıcı özelliği bulunur.

Karaciğer rahatsızlıkları: Bir laboratuvar çalışması, zerdeçal özütünün ve curcumin’in zararlı oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olarak kronik karaciğer hasarına karşı koruyucu olduğunu bulmuştur.

Kanser hastalıkları: Araştırmalar henüz erken aşamalarında olmasına rağmen kolon ve diğer kanser hücrelerinin aktivitesini azaltabilmektedir.

Antibakteriyel özelliğinden dolayı zerdeçal ve curcumin güçlü antibakteriyel etkilere sahiptir. Hastalığa neden olan birçok bakterinin büyümesini azaltabilirler .

Ağrı Kesici: Çalışmalar zerdeçalın ağrı kesici özelliğini kabul etmektedir.

Zerdeçal kullanımı artrit yani eklem ağrısını hafifletici etkisiyle de oldukça popülerdir.

ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ

Zerdeçalın faydaları, bitkinin şaşırtıcı beslenme profilinden kaynaklanır. Bir çorba kaşığı (yedi gram) öğütülmüş zerdeçal aşağıdakileri içerir:

23.9 kalori

4.4 gram karbonhidrat

0.5 gram protein

0.7 gram yağ

1.4 gram lif

0.5 miligram manganez (yüzde 26 günlük değer)

2,8 miligram demir (yüzde 16 günlük değer)

0.1 miligram B6 vitamini (yüzde 6 günlük değer)

170 miligram potasyum (yüzde 5 günlük değer)

1.7 miligram C vitamini (yüzde 3 günlük değer)

13 miligram magnezyum (yüzde 3 günlük değer)

Ayrıca zerdeçal, daha az miktarda E vitamini, K vitamini, niasin, folat, kalsiyum, fosfor, çinko ve bakır içerir.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Genelde toz zerdaçal halinde kullanılmadır. Çaya ilave edilebilir, meyve suyu, süt veya yoğurda karıştırılarak tüketilebilir. Zerdeçal karabiber ile karıştırılarak tüketilmesi de ayrıca önerilmektedir.

Etli yemeklerde hem eti marine amaçlı hem de sonrasında baharat olarak kullanabilirsiniz.

Sebzelere çok yakışan bu baharat ile her sebze yemeğini renklendirip tat katabilirsiniz. Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve kabak ile kullanımı oldukça yaygındır.