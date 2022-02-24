Bingöl muayene gecikti diye doktoru darbettiler

Muayene sırası bekleyen baba ve oğlu, sıralarının geciktiği iddiasıyla yaşlı bir hastayı muayene eden Dr. Ali Durmaz’ı darbetti.

Bingöl’de, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi…

Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Ali Durmaz, dün muayene sırasını bekleyen bir baba ve oğlu tarafından yaşlı bir hastayı muayene ettiği sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan ve iş göremez raporu verilen Durmaz, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA SALDIRIYI KINADI”

İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı bir açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada adli sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

Bingöl Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları da saldırıyı kınadı. Başhekim Yardımcısı Dr. Çağatay Arif Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu saldırının ne sebeple olursa olsun kabul edilemeyeceğini söyledi.

“YAŞLI HASTANIN YANINDA DARBEDİLDİ”

Olayın bütün sağlık çalışanlarını derinden yaraladığını ifade eden Özkaya, Uzman Dr. Ali Durmaz'ın hem fiziksel olarak yaralandığını hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirtere şu ifadeleri kullandı:

"Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darbedilmiştir. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır.





“TOPLUMA KARŞI YAPILMIŞ UTANÇ VERİCİ BİR EYLEMDİR”

Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Sağlıkta memnuniyetin üst düzeye ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanlarına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bu olayı şiddetle kınıyoruz."