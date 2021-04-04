Bingöl'de vaka sayıları, 1 ay sonra kısıtlama getirdi

Son tabloda turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasına geçen Bingöl, bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre birçok ilin risk haritasındaki rengi değişti.

1 ay önce mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Bingöl'de, son haritaya göre vaka oranı, 27 Mart - 2 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 124,57 olarak belirlendi.

Kentte, 4 haftanın ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

KISITLAMALAR BAŞLADI

Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Bingöl'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ekiplerin, kent genelinde kısıtlama tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.





























