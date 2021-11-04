Binlerce hasta kök hücre bağışı bekliyor

780 binden fazla gönüllü donörü ile hastalara umut TÜRKÖK, 3415 hastaya kök hücre nakillerini gerçekleştirdi.

Lösemi ve lenfoma sinsi ve tehlikeli iki kanser türü. Bu hastalıkların tedavisinde kök hücre büyük önem taşıyor. Kök hücre tedavisinde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi önemli bir görev yapıyor.

TÜRKÖK SAYESİNDE YURT DIŞINDAN NAKİL AZALDI

2015'ten önce kemik iliği bekleyen hastalar için yurt dışından hücre temin edildiğini kaydeden TÜRKÖK Kemik İliği Bankası Birim Sorumlusu Uzman Doktor Helin Serda Terzioğlu, "Bunun için de bu süre 6-7 ay kadar sürüyordu. Bu süreyi bekleyemeyen hastalarımızda da hayatını kaybeden oluyordu. 1 Nisan 2015 tarihinde sağlık bakanlığı olarak TÜRKÖK kuruldu. Bu süre ortalama 3 aya düştü." dedi.

3 BİN 415 HASTAYA KÖK HÜCRE NAKLİ

TÜRKÖK altı yıldır 3 bin 415 hastaya umut oldu, kök hücre nakillerini gerçekleştirdi.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI NASIL OLUYOR

Kök hücre konusunda merak edilen konuların başında nasıl bağışçı olunacağı geliyor. Bu noktada gönüllülerin öncelikle Kızılay'a başvurup numune vermesi gerekiyor. Ardından uygun bulunan numuneler kök hücre bankasına kaydediliyor.

Bağışçı adayları ile nakil merkezi aracılığıyla başvuran hastalar eşleştiğinde bunlar için tekrar doğrulama testleri yapılıyor. Sağlık değerlendirmesi alındıktan sonra, nakil merkezlerine göndermek üzere ürün toplanıyor.

18 ile 50 yaş arası kronik hastalığı olmayan herkes donör olabiliyor. Dünyanın sayılı kök hücre bankaları arasında yer alan TÜRKÖK’ün yaklaşık 780 bin bağışçısı bulunuyor.