BioNTech 2 doz arasındaki süre ne kadar? BioNTech 2. doz aşılama ne zaman?

BioNTech 2 doz arasındaki süre ne kadar? BioNTech 2. doz aşılama ne zaman?

BioNTech 2 doz aşı arasındaki sürenin bir kez daha uzatılacağı belirtildi. Peki, BioNTech 2 doz arasındaki süre ne kadar? BioNTech 2. doz aşılama ne zaman?

BioNTech 2. doz aşı süresi ile ilgili değişiklik kararı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ele alındı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin’in de katıldığı son toplantıda İngiltere’deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı ve bağışıklık sisteminin 2. dozda 12. haftada olanlarda daha kuvvetli olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, şu an 6-8 hafta olan ikinci doz vurulma süresinin alınan yeni kararla birlikte tekrar uzatılacağı belirtildi.

Peki, BioNTech 2 doz arasındaki süre ne kadar? BioNTech 2. doz aşılama ne zaman?

BIONTECH 2 DOZ ARASINDAKİ SÜRE NE KADAR, KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı.

12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

RANDEVU ALANLAR NE OLACAK?

Bu kapsamda Haziran ayında gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi.

Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.