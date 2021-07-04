BioNTech 2. doz aşı iptal kararı! Koronavirüs geçirenlerin BioNTech 2. doz aşıları iptal mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar sonucu, koronavirüs geçirenlerin aşılanmasında değişikliğe gidildi. Peki Covid-19 geçirenlerin BioNTech 2. doz aşılar iptal mi edildi? İşte o karar...

Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken çift doz aşısı tamamlanan vatandaşlar için hatırlatma dozu aşamasına geçildi.

Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar ise e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında, ikinci doz aşısının yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı.

Bunun üzerine vatandaşlar, Covid-19 geçirenlerin BioNTech 2. doz aşıları iptal mi edildi, ''geçirilmiş Covid'' ne demek? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

Peki koronavirüs geçirenlerin BioNTech 2. doz aşıları iptal mi? ''Geçirilmiş Covid'' ne demek? İşte o karar...

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?

Hastalığı atlatıp ilk doz aşısını olan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşların aşı randevuları iptal edildi. 2. doz aşı için hastaneye giden bazı vatandaşlar da "Geçirilmiş Covid" nedeniyle aşı merkezlerinden geri gönderildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile hastalığı geçiren kişilere aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi.

Bakanlığın aldığı karara göre, koronavirüs geçirip ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar, bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.

İKİNCİ DOZ AŞILAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve ikinci doz aşı randevusunu alan pek çok vatandaş, bu randevunun iptal edildiğini ve e-Nabız'da ikinci doz aşının yanında "Geçirilmiş Covid" yazdığını gördü.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında mevcut randevular iptal edilirken hastalığı geçiren vatandaşlar için ikinci doz randevu ekranı da kapalı olacak. Hastalık nedeniyle antikoru bulunan bu vatandaşlara ikinci doz Biontech yapılmayacak.

2. DOZDA GEÇİRİLMİŞ COVİD NE DEMEK?

Hastalığı atlatan vatandaşlar bağışıklık sisteminde direnç oluşturacak düzeyde antikor ürettiği için bir doz aşı yeterli görülüyor.

Bu nedenle ikinci doz aşının hemen yanında ''Geçirilmiş Covid'' ifadesi yer alıyor. Yani hastalığı atlatmış olmak bir doz aşı yerine geçiyor.

AŞI KARTLARI NE OLACAK?

Aşı kartlarında ikinci doz aşı alanı boş gözüküyor. Bu durumun Pazartesi günü yapılacak olan güncellemelerle düzeltilmesi ve e-Nabız'da olduğu gibi "Geçirilmiş Covid" yazısının eklenmesi bekleniyor.