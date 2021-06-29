BioNTech 2 yaş üstü çocuklara aşı için başvuruya hazırlanıyor

Dünya çapında 16 yaş ve üstü için ilk lisanslanan ve bu mayıs ayında 12 ila 16 yaş arası çocuklar için yeşil ışık alan ilk aşı BioNTech-Pfizer aşısı, daha küçük yaş grupları için hazırlanıyor.

Alman ilaç şirketi BioNTech, Almanya kamu televizyonu ZDF'ye göre, bu sonbaharda koronavirüs aşısının iki yaşından büyük çocuklar için yetkilendirilmesini talep etmeyi planlıyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünya çapında koronavirüs aşısını üretip dağıtımını yapan şirket, eylül ayına kadar çocuklarda yaptıkları testlerin sonuçlarının gelebileceğini açıkladı.

RUHSAT ALAN İLK AŞI

BioNTech-Pfizer aşısı, geçen yılın sonunda dünya genelinde 16 yaş ve üzeri için ilk lisanslanan ve bu mayıs ayında 12 ila 16 yaş arası çocuklar için ABD ve Avrupa Birliği'nden yeşil ışık alan ilk aşı oldu.

Ancak Almanya'da, bu formül Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) tarafından 12 ila 16 yaş arasındaki tüm çocuklar için önerilmemektedir, ancak yalnızca koronavirüs enfeksiyonunun özel bir risk oluşturabileceği daha önceden hastalıkları olan çocuklar için tavsiye edilmektedir.

Alman şirketi BioNTech ve Pfizer, aşılarının etkinliğini farklı gruplarda ve gerekli dozlarda doğrulamak için bu yıl 12 yaşın altındaki çocuklarda kademeli olarak, yaş gruplarına göre testlere başladıklarını açıklamıştı.

İlaç şirketi ayrıca bu yıl boyunca, 6 ay ila 2 yaş arasındaki çocuklarda koronavirüse karşı formüllerinin sonuçlarını incelemeyi planlıyor.

Türkiye'de şu an 18 yaş ve üstü için aşı uygulaması devam ediyor.