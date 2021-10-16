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BioNTech, 5-11 yaş grubu için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yaptı

BioNTech, 5-11 yaş grubu için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yaptı

BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısının Avrupa Birliği'nde 5-11 yaş grubu çocuklarda uygulanabilmesi için izin başvurusu yaptı. Avrupa'da şu anda 12 yaş üstüne koşullu olarak izin veriliyor.