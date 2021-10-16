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- BioNTech, 5-11 yaş grubu için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yaptı
BioNTech, 5-11 yaş grubu için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yaptı
- AA
- 16.10.2021 - 08:48
BioNTech/Pfizer geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerinde 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için izin başvurusu yaptı.
İki şirketten Cuma günü yapılan açıklamada klinik araştırma sonuçlarının izin verme yetkisine sahip olan Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) iletildiği belirtildi.
Verilerin ABD'de yapılan izin başvurusunda kullanılan verilerle aynı olduğu ifade edildi.
2 BİN ÇOCUK ÜZERİNDE DENENDİ
Açıklamaya göre aşı, izin için yapılan klinik araştırmada 5 ile 11 yaş arasındaki 2 bin çocuk üzerinde denendi.
Aşının dozu iğne başına 10 mikrograma kadar düşürüldü.
Yetişkinlerde bu miktarın 30 mikrogram olduğu belirtilirken, aşı olan çocukların 16-25 yaş aralığındakilere benzer bağışıklık tepkileri verdiği görüldü.
AVRUPA’DA 12 YAŞ VE ÜZERİNE AŞI YAPILIYOR
BioNTech/Pfizer'in korona aşısının uygulanmasına Avrupa'da şu anda 12 yaş üstüne koşullu olarak izin veriliyor.
Yetişkinler ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra güçlendirici doz olarak da tanımlanan üçüncü dozu yaptırabiliyor.
Ancak üçüncü doz aşının yapılıp yapılmayacağına her ülkenin yetkili sağlık kurumu karar veriyor.
ALMANYA GÜÇLENDİRİCİ DOZA GEÇTİ
Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) geçen hafta 70 yaş üstüne güçlendirici dozu yaptırmalarını tavsiye etmişti.