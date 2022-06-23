BioNTech, Afrika'da ilk fabrikanın temelini attı

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Ruanda'nın başkenti Kigali'de temelini attığı fabrika, Afrika'da ilk mRNA aşısı üretilen tesis olacak.

ABD'li Pfizer ilaç şirketi ile mRNA bazlı korona aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech Ruanda'nın başkentinde düzenlenen temel atma töreni ile Kigali'deki ilk fabrikasının inşaatına başladı.

Törene, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin daveti üzerine Afrika'dan devlet başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) üst düzey temsilcileri katıldı.

Üretim 12-18 ay içerisinde başlayacak

Şirketten yapılan açıklamada "BioNTainers" adı verilen ve üretim için kullanılan ilk konteynerlerin 2022 yılı sonuna kadar buraya teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

Üretimin 12 ila 18 ay içerisinde başlaması planlanıyor.

Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor

Afrika'daki tesislerde üretilecek aşıların Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor.

Yüksek kar açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için COVID-19 aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu.