BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak

Aşının saklama şartlarında yapılan değişiklikle birlikte aşılamada izlenen yol haritasında değişikliğe gidilecek.

Türkiye, başarıyla sürdürdüğü koronavirüs aşılama kampanyasına yeni teslimatlarla birlikte hız kazandıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı, dün Ankara'ya ulaştı.

AŞI, TÜM MERKEZLERDE YAPILACAK

Yeni parti sevkiyatla toplumsal aşılama ve buna bağlı olarak toplumsal bağışıklama sürecine ivme kazandırılacak.

BioNTech aşısının saklama koşullarındaki değişiklikle uygulama, tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, uygun aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek.

120 MİLYON DOZ TESLİM EDİLECEK

Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

TÜRKİYE'NİN AŞI ANLAŞMALARI

Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

100 milyon doz Sinovac için yapılan anlaşmanın dışında 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V'nin de temin edilmesiyle toplam 270 milyon doz koronavirüs aşısına sahip olacak Türkiye'de, toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranına kısa sürede ulaşılabilecek.

Aşılama programındaki değişikliğin hayata geçmesiyle uygulama, Türkiye genelinde başlatılacak.