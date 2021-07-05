BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi, yüzde kaç? Araştırma sonuçları rahatlattı

Delta varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından BioNTech aşılarının Delta varyantına karşı koruyucu olup olmadığı araştırma konusu oldu. Peki BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Koronavirüsün ortaya çıkan yeni varyantları ise aşı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin kafasında soru işaretlerine neden oluyor.

Bunlardan biri de BioNTech aşısının Türkiye dahil birçok ülkede görülen ve diğer varyantlara göre oldukça bulaşıcı olan Delta varyantına karşı etkili olup olmadığı sorusu.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde kaç etkili olduğu tespit edildi. Peki BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi, yüzde kaç? İşte BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etki oranı...

PFİZER-BİONTECH AŞISI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ, YÜZDE KAÇ?

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesi'nin, yeni tip koronavirüsün Delta (Hindistan) varyantına karşı Pfizer-BioNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan sonuçlara göre, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğu kaydedildi.

İbrani Üniversitesi’nin araştırmasına göre ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisi, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu belirtildi.

DİĞER VARYANTLARA KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, koronavirüsün diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.