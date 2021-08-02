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    BioNTech aşısı yok mu, bitti mi? Bakan Koca'dan 'randevu' ricası

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurdu. Randevu alacak olanlar ise "Biontech aşısı yok mu, bitti mi?" sorularını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:28
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    BioNTech aşısı yok mu, bitti mi? Bakan Koca'dan 'randevu' ricası

    Aşılama sayısı 73 milyonu geçen Türkiye'de randevu işlemleri hızla devam ediyor.

    Biontech aşısı yok mu ve randevu verilmiyor mu sorusu aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

    Biontech aşıları konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Randevu alacak olan vatandaşlar, Biontech aşısına dair araştırmalarını sürdürüyor.

    Peki Biontech aşısı yok mu, bitti mi? İşte Bakan Koca'dan Biontech açıklamaları...

    BİONTECH AŞISI BİTTİ Mİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını söyledi.

    Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.

    BioNTech aşısı yok mu, bitti mi? Bakan Koca dan randevu ricası #1

    BioNTech aşısı yok mu, bitti mi? Bakan Koca dan randevu ricası #2

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