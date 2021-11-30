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    BioNTech, Omicron varyantına uyarlı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor

    BioNTech, Omicron varyantına uyarlı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor

    Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüsün Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 01:25
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    BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

    2 HAFTADIR LABORATUVAR VERİSİ BEKLENİYORDU

    Şirket, 26 Ekim’deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

    BioNTech, Omicron varyantına uyarlı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor #1

    YENİ AŞI 100 GÜN İÇİNDE

    Bu verilerin söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

    BioNTech, Omicron varyantına uyarlı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor #2

    BioNTech, Omicron varyantına uyarlı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor #3

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