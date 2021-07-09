BioNTech, üçüncü doz için FDA'ya başvuracak

Pfizer/BioNTech yetkilileri, yeni varyantlara karşı etkili olan üçüncü doz aşı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacaklarını bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Aşı şirketleri Delta varyantına karşı aşılarının koruyuculuğunu açıklarken, İsrail'in yaptığı bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğu kaydedildi.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar ise, Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

BioNTech, yeni varyantlara karşı üçüncü doz aşı izni için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

BIONTECH, FDA'YA İZİN BAŞVURUSU YAPACAK

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak koronavirüs varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

YENİ VARYANTLARI ÖNLEMEDE ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz koronavirüs aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki koronavirüs aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için 'acil kullanım onayı' verilmişti.