Bipolar başlangıcı nasıl anlaşılır? Bipolar bozukluk sebepleri ve belirtileri nelerdir?

Bipolar başlangıcı nasıl anlaşılır? Bipolar bozukluk sebepleri ve belirtileri nelerdir?

Günlük hayatın akışında gerçekleşen iniş-çıkışlardan farklı olarak, keskin duygu değişimi yaşayan kişilerde bipolar bozukluk görülebilir. Bipolar bozukluk nedir, nasıl anlaşılır merak ediliyor.

Kendini kötü ve mutsuz eden insanlar depresyona girdiğini hissederken, ani duydu değişiklikleri yaşayanlar bipolar bozukluktan şüphelenir. Peki Bipolar bozukluk nedir, nasıl anlaşılır, tedavisi var mıdır?

Bipolar bozukluk ya da eski adıyla manik depresif hastalık, tüm dünyada her 50 kişiden birini etkileyen, yaklaşık toplumda %2 yaygınlıkta, bu sebeple de sık görülebilen bir hastalıktır.

Bipolar bozukluktan muzdarip olan hasta, sıklıkla duygu durumunda aşırı yükselmelerden, çöküşlere ve yine yükselmelere evrilen ve genellikle aralarda normal duygu durum dönemleri bulunan büyük dalgalanmalar yaşarlar.

BİPOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder.

Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir.

Ümitsizlik, keyif alamama, içe kapanma, huzursuzluk hissi, aşırı heyecan ve korku, ani duygu durum değişimleri, aniden sinirlenme, kuşku hali, günlük işleri yeirne getirememe, halsizlik ve buna benzer belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Çoğu insan duygu durum bozukluklarını fark edebilirken, ileri seviye bipolar bozukluğu yaşayanların bu durumu kendi kendine fark etmesi zordur.

BİPOLAR BAŞLANGICINA DAİR İPUÇLARI

Az uyuma

Etrafı rahatsız edecek davranışlar ve konuşmalar yapmak

Sürekli fikir uçuşması

Aşırı konuşma

Aşırı heyacanlı veya huzursuz olma

Aşırı para harcama, gereksiz şeyler alma

İştahta değikilikler

BİPOLAR BOZUKLUK GENETİK OLABİLİR Mİ?

Bipolar bozukluk ailelerde nesiller boyu görülme eğilimi gösteren bir sorundur. Bipolar bozukluğun birçok hastada kalıtım yoluyla geçtiği konusunda görüşler bulunur.

Bipolar bozukluğu olan hastaların üçte ikiden fazlasının bu bozukluğu ya da depresyonu olan en az bir yakın akrabası mevcuttur; alkol ve madde kullanım bozukluğu da teşhis konmamış bir duygudurum bozukluğunun belirtisi olarak görülebilir.

Bu da genetik etkenlerin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yine de, bu hastalığa sahip kişilerin çocuklarında hangi oranda ortaya çıkacağı kesin değildir.

MANİ VE DEPRESYON DÖNEMLERİ

Bipolar bozukluğa sahip olan bir kişi, mani aşamada olduğunun farkına varamayabilir. Mani dönem geçtikten sonra davranışlarını sorgulama aşaması ortaya çıkmaktadır. Birçok bipolar hastası çevresindeki kişilerin uyarıları ile hastalığı fark edebilirler.

İleri bipolar bozukluğu teşhisi alan bazı kişiler, diğer hastalara göre daha sık ve şiddetli dönemler geçirebilirler. Bu durum kişinin iş hayatını, arkadaşlık, aile ve özel ilişkilerini etkileyebilir.

Bipolar bozukluğu olan kişiler mani ve depresyon dönemlerinde orada olmayan şeyleri görme, duyma veya koklama gibi garip duygular yani halüsinasyonlar yaşayabilirler. Ayrıca diğer insanlara mantıksız görünen şeylere inanabilirler.

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Bipolar bozukluk kişiden kişiye göre evreleri değiştiği için farklı tedavi süreçleri mevcuttur. Bipolar bozuklukta akut alevlenme dönemlerinin tedavisi ve koruma tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır.

Atak tedavisi (akut alevlenme), modern tıbbın başarıyla tedavi edebildiği,hastanın zaman zaman geçirdiği manik veya depresif atakların tedavisidir.

Atakların tekrarlama riskine karşı planlanan koruyucu tedaviyle de, atak sıklığının azalması, hasta tekrar mani veya depresyon geçirse bile bunların hafif olması ve kısa sürmesi sağlanmaktadır.

İkinci olarak ise uzun dönemde koruyucu tedavinin sürdürülmesi gerekmektedir.

Bipolar tedavisinde hekim tarafından planlanan duygu durumunu dengeleyen ilaçlar ile birlikte destekleyici psikoterapilerin uygulanması hastalığın kontrolü açısından önemlidir