Bipolar nedir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte bipolar bozukluk ile ilgili bilmeniz gerekenler...

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Bipolar bozukluk, kişinin duygusal durumunda aşırı değişiklikler yaşadığı bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu bozukluğun iki uç noktası vardır. Mani (aşırı yüksek, coşkulu bir ruh hali) ve depresyon (aşırı düşük, umutsuz bir ruh hali).

Bipolar bozukluk genellikle tekrarlayıcıdır ve yaşam boyu devam edebilir. İyi haber ise, doğru tedavi ve destekle, birçok insan işlevsel ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.

Tedavi genellikle ilaçlar (duygudurum düzenleyicileri gibi) ve terapiyi içerir. Ayrıca, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı faktörleri de önemlidir.

Bipolar nedir?

Bipolar bozukluk, bir kişinin duygusal durumunda aşırı değişiklikler yaşadığı bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu durum, kişinin mani (aşırı yüksek, coşkulu bir ruh hali) ve depresyon (aşırı düşük, umutsuz bir ruh hali) gibi iki zıt uç arasında gidip gelmesiyle karakterizedir. Bipolar bozukluk ayrıca "mani depresif bozukluk" olarak da bilinir.

Bipolar bozukluk genellikle genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Beyindeki kimyasal dengesizlikler de bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Bipolar bozukluk belirtileri genellikle mani, hipomani ve depresyon dönemlerinde ortaya çıkar. Belirtiler şunları içerebilir:

Mani dönemi belirtileri:

- Aşırı yüksek bir ruh hali, aşırı coşku ve enerji

- Artan konuşma hızı ve miktarı

- Artan fiziksel aktivite seviyeleri

- Dikkat dağınıklığı ve odaklanma zorluğu

- Aşırı iyimserlik, hatta gerçekçi olmayan inançlar veya büyüklük düşünceleri

- İlgisizce risk alma davranışları, örneğin para harcama, kumar oynama veya cinsel ilişkilerde artış

- Uykusuzluk veya az uyuma

Hipomani dönemi belirtileri

- Mani belirtilerine benzer, ancak daha hafif şiddette ve daha kısa süreli

- Genellikle işlevsellikte hafif bir düşüşe neden olabilir, ancak işlevsellik ciddi şekilde bozulmaz

Depresyon dönemi belirtileri

- Aşırı üzüntü, çökkünlük veya umutsuzluk hissi

- İlgi ve zevk kaybı

- Uyku düzensizlikleri (aşırı uyuma veya uykusuzluk)

- İştah değişiklikleri (aşırı yeme veya iştah kaybı)

- Düşük enerji seviyeleri, halsizlik ve yorgunluk

- Konsantrasyon zorluğu ve karar verme güçlüğü

- Ölüm veya intihar düşünceleri veya girişimleri

Bipolar bozukluğun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve dönemden döneme farklılık gösterebilir. Tanı için bir psikiyatrist veya sağlık uzmanına danışmak önemlidir.