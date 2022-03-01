Bir ay boyunca limonlu su içmenin mucizevi etkileri

İçerisinde C vitamini bulunan limonlu suyu düzenli olarak içmek, vücut için oldukça önemli. Vücudu yenileyen limon suyu, cilde ve birçok hastalığa ise iyi geliyor.

Faydaları saymakla bitmeyen ve içerisinde C vitamini barındıran limon, kişiyi zinde tutmaya yardımcı oluyor.

Yemeklere tat veren ve mutfakların vazgeçilmezi olan limon, evdeki bütün olumsuz enerjinin ise yok olmasına katkı veriyor.

Cilde parlaklık veren, nefes aldıran ve kırışıklıkları azaltan limon ile limon suyunu düzenli kullanmayı alışkanlık haline getirmek gerekiyor.

Kış hastalıklarına iyi gelen ve boğazları yumuşatan limon suyu, asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmeye yardımcı olan limon suyunun faydaları bu kadarla sınırlı değil.

Tek tek ele aldığımız limon ve limon suyunun faydaları, bir ay boyunca her gün içilirse etkisini fazlası ile gösterebiliyor.

Peki, Bir ay boyunca limonlu su içersek ne olur, ne işe yarar? Limonlu su içmenin diğer tüm faydaları nelerdir?

BİR AY BOYUNCA LİMONLU SU İÇMEK

Bir bardak ılık suyun içerinde limon sıkıp kahvaltıdan önce tüketirseniz, gün boyu tükettiğiniz besinlerdeki zararlı hücre ya da bakterileri idrar veya dışkı yolu ile atabilirsiniz. Bu nedenle aç karnına mutlaka limon suyu içmeye çalışın.

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı oluyor. Kanamalara ve ateşe iyi geliyor.

Birçok kötü hastalıkla mücadele eden limon suyu ayrıca vücutta birikin yağları kısa süre içerisinde atmanıza yardımcı olacak.

Limon suyu, ödem oluşumunu engeller. Kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Bu sayede daha rahat bir sabaha başlamanız mümkün olacaktır. Ödem oluşumunu azaltması ise diyet yapanlar için ideal.

Aynı zamanda çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmeniz vücudu sakinleştirecek. Bu stresi yönetmenizise yaptığınız işlere olumlu anlamda yansıyacak.

Cildin deforme olmasını önleyerek kırışıklığı ve yaşlanmayı engelleyecek. Limon suyunun bu etkisini yüzünüzelimon sürerek destekleyebilirsiniz.

Ilık limonlu su içmek, soğuk algınlığı ve gripten doğabilecek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi; kış hastalıklarına bu sayede veda edebilirsiniz.

Yatmadan önce bir bardak limon suyuyla ağzınızı mutlaka gargara yapın. Bu sayede ağız kokusunun önüne geçmiş olursunuz.

Kabızlık tedavisinde de etkili olan limon suyu, bu sorunu yaşayanların ilacı olacak ve kısa süre içerisinde kişiyi rahatlatacak.