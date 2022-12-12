Bir bardak tüketmek yetiyor! Kolajen deposu, gençlik iksiri! Sakın dökmeyin

Faydaları saymakla bitmeyen kemik suyu, yaralanmalar ve ameliyat sonrası ağrılara iyi geliyor. Bununla kalmayan kemik suyu, yaş ilerledikçe azalan kolajen miktarını da artırıyor.

Vücudumuzu sağlıklı tutmak için, yapmayacağımız şey yok. Bazıları işe yararken, bazıları ise vücudumuza iyi gelmeyebilir. Bu nedenle sağlık konusunda dnegeli olmayı öğrenmek gerekiyor.

Herkesin yapısı farklı. Hangi besinin size iyi gelip gelmeyeceğini test ederek, sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz. Her sabah egzersiz yapmak, düzenli bir kahvaltı ve vitamin deposu yiyecekler ise herkese iyi gelir.

Yukarıda saydıklarımız aslında ortak olarak iyi gelen taktikler. Ancak bazı besinler sayesinde hem güzelliğimizi hem de sağlığımızı geri kazanabiliriz.

Meyve ve sebzeye alternatif olarak, kemik suyunu gösterebiliriz. Yemeklerde kullanılan yemek suyu, faydaları ile göze çarpıyor.

Özellikle çocukların gelişimine katkı sağlayan kemik suyu, tam bir kolajen deposu. Cilt sağlığına iyi gelen kemik suyu, yaşlanma nedeniyle vücutta oluşan deformeleri gidermeye de yardımcı oluyor.

Türk mutfağının en eski lezzetlerinden birisi olan kemik suyu, hastalara şifa vermek için de kullanılıyor.

Tıpkı 1 bardak çay içer gibi 1 bardak kemik suyu içebilirsiniz ve karabiber gibi baharatlar kullanarak da içeceğinizi lezzetlendirebilirsiniz. Ancak önce faydalarına detaylı olarak bakalım..

Kemik suyu ne işe yarar?

I Kolajen bakımından zengin olan kemik suyu, yaşlanmayı durduruyor. Cildi gençleştirmeye ve kemikleri de güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Kemik suyunun düzenli tüketimi kolajen oranını dengeliyor.

I Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, leke oluşumunu engeller. Cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşanan deformasyonu azaltır.

I Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Bu iki etkenin hayatınızdan çıkması ise depresyon riskini de en aza indiriyor.

I Hamileler ve gelişim çağındaki çocukların mutlaka tüketmesi gerekiyor. Bebek ve anne sağlığını koruyan kemik suyu, çocukların ise gelişimine katkı sağlıyor.Zayıf ve cılız bir çocuğun güç kazanmasına destek oluyor.

I Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

I Kemik suyu tüketmek, ciddi boyutlarda yaralanmalar ya da ameliyat gibi zorlu süreçlerin daha kolay geçmesini sağlıyor. Ağrıları hafifletmeye yardımcı oluyor.