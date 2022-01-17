Bir bardakta gelen güzellik! Yeşil elma suyuna salatalık atarsanız....

Sindirim sorunlarına iyi gelen yeşil elma suyunu düzenli içmeyi ve içerisine salatalık atmayı unutmayın. Bu iki karışım sayesinde hastalıklardan kurtularak, daha dinç hissedebilirsiniz.

Yaz-kış fark etmeden sağlığımız için ekstra önlemler almamız ve bu kapsamda da düzenli beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarını bol meyve yiyerek geçirirsek, hastalıkları savma oranımız oldukça yüksek olacaktır.

Bu meyvelerden birisi olan yeşil elma; protein, vitamin, mineral ve lif açısından diğer elma çeşitlerine oranla daha zengindir. Bu nedenle mutfağımızda yer alması ve tüketilmesi gereken bir meyvedir.

Besin değerinin yüksek olmasıyla dikkati çeken yeşil elma, sindirim sorunlarında yaşanan sıkıntılara iyi geliyor. Kan şekeri ve kolesterolü düzenleyen yeşil elma sayesinde hem C vitamini alabilirsiniz hem de tok tuttuğu için kilo verme şansınız artabilir.

İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde tam bir kanser savar olarak görülen yeşil elma, bağışıklık sistemi üzerinde de etkilidir.

Yüksek ateşlenmeler sırasında tüketilebilecek en faydalı doğal ilaç olan yeşil elma suyuna salatalık atarsanız, bu faydalarını ikiye katlamış olursunuz.

Düzenli olarak hem yeşil elma suyu hem de salatalık suyu içmek çok faydalıyken, bu iki mucizevi besini bir araya getirmek vücut açısından daha dinç olmanızı sağlayacaktır.

YEŞİL ELMAYA SALATALIK ATARSANIZ...

Yeşil elma ve salatalık karışımının faydaları şu şekilde;

Böbreklerin fonksiyonlarını güçlendirir. Mesane ve böbreklerde kum- taş oluşumunu önler.

Boğazdaki bakterileri temizler. Mevsim geçişlerindeki üst solunum yolları hastalıklarını engeller.

Sindirim yollarında biriken besin atıklarını vücuttan atar. Mide duvarını güçlendirerek ülser ve reflü gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

Kan şekeri ve basıncını dengeler. Şeker, yüksek tansiyon gibi hastalıkların şiddetini azaltır.

Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılar. Güçlü bir C vitamini olduğundan hücreleri güçlendirir.

ELMA SUYU VE SALATALIK KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Bir elma ve bir salatalığı meyve sıkacağından beraber geçirin. İçerisine bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve ara öğünlerinizde yemekten önce ya da sonra tüketin. Haftanın her günü gönül rahatlığı ile içebilirsiniz.

SALATALIĞIN FAYDALARI

Salatalık bol su ve vitamin içerdiği için cildin taze ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Su ihtiyacını karşılar, vücudu arındır ve baş ağrısını ortadan kaldırır.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen K vitamini içerir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardım eder.

Birçok meyvenin ve sebzenin gerçekleştirdiği gibi vücuda antioksidan etkiler sağlar.

İçerdiği K vitamini ile aynı zamanda kalsiyum emilimini arttırmaya yardımcı olur.