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    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası

    Son dönemlerin gözde bakım ürünlerinden biri olan çay ağacı yağı, cilt lekelerinden diş eti sorunlarına, uçuk probleminden kepeğe kadar birçok probleme iyi geliyor. İşte çay ağacı yağı faydaları
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 18:13
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    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası

    Son zamanlarda dünya genelinde yapaylıktan uzak, sağlıklı ve organik bakım ürünlerine yönelik büyük bir arayışın başladığını görüyoruz.

    Yapay kozmetik ürünleri, yapay esans ve yağlardan uzaklaşıp doğal yöntemlerle bakımlı olabilmenin yollarını arıyoruz.

    Doğada oluşan ve antibakteriyel içerikli en saf ilaç olduğu bilinen çay ağacından yapılan çay ağacı yağı da en çok tercih edilen doğal bakım ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Antiseptik ve antibakteriyel özelliği sayesinde birçok cilt hastalığında veya enfeksiyon hastalıklarında mucizevi etkileri bulunan bu yağın, cilde olan faydalarının yanı sıra akciğer ve karaciğer gibi iç organlara da yararı bulunuyor.

    Peki çay ağacı yağı nedir, ne işe yarar, nelere iyi gelir? İşte çay ağacının faydaları...

    ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

    Çay ağacı yağı, Melaleuca ya da Hint defnesi adı verilen bitkilerden elde edilmektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yetişen Hint defnesi, mersingiller familyasından türeyen bir bitki grubudur. Çay ağacı yağı da işte bu mucizevi bitki türünden elde edilen bir çeşit doğal bitkisel yağdır.

    Eski çağlardan bu yana çeşitli hastalıklara iyi geldiği için tıp alanında kullanılan çay ağacı yağı, son zamanlarda cilt bakım ürünleri arasında en çok tercih edilen doğal yağlardan biri olmuştur.

    Mest edici aromatik ve hafif kokusuya sahip olan çay ağacı yağı, cilt yenilenmesine fayda sağlaması ve cilde yumuşaklık özelliği vermesi sebebiyle cilt bakım alanında sık sık tercih edilmektedir.

    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası #1

    BAKTERİ VE MANTARLARIN ARTMASINI ÖNLER

    Çay ağacı yağının bileşenlerinden ikisi, insanlarda enfeksiyona yol açan birçok bakterinin ve mantarın artmasını önler. Hücre zarı geçirgenliğini bozarak ve hücre metabolizmasını engelleyerek bakteri ve mantarları öldürür.

    DOĞAL TONİK OLARAK KULLANILIR

    Saf çay ağacı yağını tonik olarak cildinizde kullandığınız takdirde var olan aknelerin söndüğünü ve aynı zamanda akne izlerinizde de azalma olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası #2

    DİŞ ETLERİNE İYİ GELİR

    Ağız içerisinde oluşabilecek enfeksiyonlu ve iltihaplı bakterilerle savaşan çay ağacı yağı, ağız kokusunu da önler. Böyle bir durumda yağ ile gargara yapabilirsiniz.

    UÇUKLARA İYİ GELİR

    Çay ağacı yağını uçuk olan bölgeye birkaç gün düzenli olarak uygulamanız uçuğun geçmesine yardımcı olur.

    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası #3

    CİLT LEKELERİNİ GİDERMEDE ETKİLİDİR

    Kaynağını doğadan alan, cildi kurutmadan bir hafta içinde gözle görülür sonuçlar veren çay ağacı yağı, ciltteki lekeleri ve fazla yağlanmayı onarır.

    Gözeneklerin sıkılaşmasına, lekelerin ve siyah noktaların görünümünün azalmasına yardımcı olur.

    KEPEĞİ AZALTIR

    Kepeklerin sağlığa bir tehlikesi bulunmuyor ancak görüntüsü sinir bozucu olabiliyor. Kepeği azaltmak için şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı eklemeyi unutmayın.

    BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

    Çay ağacı yağı, sinir bozucu böcekleri ve sinekleri uzak tutmada oldukça başarılıdır. Ayrıca oluşan böcek veya sinek ısırıklarının vücuda verdiği kaşıntı, ağrı ve acı gibi etkilerini azaltmaya da yardımcı olur.

    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası #4

    AKNELER İÇİN ÇAY AĞACI MASKESİ

    Malzemeler:

    • 1 yemek kaşığı Hint şifa kil ya da bentonit kil
    • 1 çorba kaşığı kaolin kili
    • 10 damla çay ağacı yağı
    • Yeterince gül suyu

    Hazırlanışı:

    Hint şifa kilini ve kaolin kilini bir kaseye koyun ve gül suyu ilave ederek karıştırın. Çay ağacı yağını da ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

    Bir damlası bile etkili: Çay ağacı yağının 7 mucizevi faydası #5

    ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Vücuttaki toksik etkiyi artıracağı için çay ağacı yağını doğrudan içmemek gerekir. Aksi halde ciddi hasarlara yol açabilir.

    Çay ağacı yağını kullanmadan önce bileğinizde deneyip cildinizin alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini test edebilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa veya çay ağacı esansına karşı bir reaksiyona sahipseniz cildiniz tahriş olabilir.

    Çay ağacı yağı küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için alerjik reaksiyona sebep olabilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

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