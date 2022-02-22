Bir gecede uçuklardan kurtulmak için 6 etkili yöntem

Bir çeşit virüs nedeniyle genellikle dudak çevresinde ortaya çıkan ve hem görüntü hem de sağlık açısından hoş olmayan uçukları, doğal yöntemlerle bir gecede yok edebilmek mümkün.

Herpes simpleks virüslerinin neden olduğu dudaklardaki uçuklar yaygın olarak dudağın kenarındaki küçük yaralar şeklinde ortaya çıkar veya çok daha az sıklıkla damakta oyuklar olarak görülür.

Birçok kişi uçuk için doğal bir tedavi olup olmadığını merak ediyor ve uçuktan kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak uçuklar ne yazık ki kolayca çözülemiyor.

Bununla birlikte, bazı doğal yöntemlerle ve ilaçlarla uçukları durdurmak veya geciktirmek mümkündür. Doğal tedavi yöntemlerinin büyük bir avantajı vardır.

UÇUĞUN İLK BELİRTİLERİ

Herpes virüsünün ilk belirtileri kadınlarda ve erkeklerde aynıdır ve bunlar arasında ağız veya dudaklarda hafif veya şiddetli kaşıntı, dudaklarda veya ağız boşluğunun mukozalarında yaralar, ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları ve eklemlerde ve tüm vücutta genel ağrı bulunur.

Ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için açık yaralara ve kabarcıklara dokunmamaya çalışın. Bunlara dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Özellikle cildinizde açık yaralar varsa diş fırçalarını, dudak balsamlarını, içecekleri, yiyecekleri ve kapları başkalarıyla paylaşmaktan kaçının. Tahrişi azaltmak için sadece doğal, yumuşak sabun ve ılık su kullanın. Yaraları kazımayın.

Herpesli birçok kişi ilk belirtilerin tetikleyicilerini (zayıf beslenme, zayıf bağışıklık, stres, güneşe maruz kalma, cinsel ilişki) yönetise, daha sonra herhangi bir belirti yaşamaz. Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, uçuk dahil tüm virüsleri kontrol edebilirsiniz.

BESLENME ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Elbette uçuklara hangi besinlerin iyi geldiğini merak ediyorsunuz. Uçuğunuzun uykuda kalmasını istiyorsanız baklagiller, işlenmemiş kuru yemişler, yeşil yapraklı, turuncu ve kırmızı sebzeler, tavuk, balık ve daha az olmak üzere kırmızı eti diyetinizden çıkarmayın.

Kızarmış yiyecekler, işlenmiş tahıllar, şeker, alkol ve çikolatanın bu virüsleri tetikleyebileceğini unutmayın.

UÇUKLARDAN KURTULMAK İÇİN 6 YÖNTEM

Uçuk belirtilerinden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, mikroorganizmaları etkili bir şekilde yok eden güçlü bir antibakteriyel ve antiviraldir. Bu nedenle, uçuk dahil çeşitli cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Aktif virüsü öldürmeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde probiyotik görevi görür ve vücudu viral enfeksiyonlardan korur.

Doğrudan kabarcıklara veya yaralara uygulandığında, bunların ortaya çıkmasına neden olan virüsü yok ederek kaşıntı ve iltihabı anında azaltabilir. Ayrıca elma sirkesinin asidik yapısı cildin doğal pH'ını korumaya yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Elma sirkesini suyla seyreltin ve dudaklara pamuk ile uygulayın. Yaralar kaybolana kadar bunu birkaç kez tekrarlayın. Ayrıca gece boyunca yaraların üzerine sirkeye batırılmış bir pamuk topu bırakabilirsiniz.

Virüsü uykuda tutmak için her gün seyreltilmiş elma sirkesi içebilirsiniz. Ek sağlık yararları için bal ekleyin.

Soğuk veya Sıcak Kompresler

Yaraların patlamasından saatler önce ciltte karıncalanma, batma ve kaşıntı hissedilir. Şimdiye kadarki ilk uçuğunuz değilse, bu duyguyu tanırsınız.

Kabarcıkların göründüğü alana bir buz küpü veya buz paketi uygulayın. Soğuk, virüsün yayılmasını engeller. Soğuk komprese tıbbi alkol veya oksijenli su eklemek, yara iyileşmesini daha da hızlandıracaktır.

Isı ise yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır. Sıcak poşet siyah çay bu durumda ideal bir seçimdir. Çayın doğal iyileştirici özelliklerini korumak için poşetleri suda ısıtın. Sarın, bir kez kullanın, sonra atın.

Sarımsak

Tek ihtiyacınız olan bir diş sarımsak. Sarımsak her şekliyle bağışıklığı güçlendirir, mide, kalp, tiroid bezinin çalışmasını kolaylaştırır, tümörlerin gelişmesini engeller ve vücut direncini artırır.

Bir diş sarımsağı ince ince kıyın. Parçaları yaraların üzerine hafifçe bastırın. Yaranın boyutuna bağlı olarak, yeni parçalarla birkaç kez tekrarlayın. Yanma hissedene kadar dudaklarınızda bırakın, ardından bölgeyi ılık suyla durulayın. Bu yöntem acı verici olabilir, ancak hızlı bir çözümdür. Ancak dikkat edin, sarımsak çok uzun süre tutulursa yanıklara neden olabilir.

Laboratuvar çalışmaları, sarımsak suyunun uçuğa neden olan virüsün yüzde 90'ını 30 dakika içinde öldürdüğünü gösteriyor. Mukoza zarındaki yaralar için sarımsağı mümkün olduğu kadar ağzınızda tutun. Ancak çiğneme konusunda dikkatli olun çünkü sarımsak çiğ çiğnendiğinde yaralarda yanmalara neden olabilir.

Uçucu Yağlar

Uçucu yağlar kaşıntıyı gidermek ve aynı zamanda enfeksiyonu durdurmak için en iyi yöntemleden biridir. Dudaklardaki uçuklar için özellikle nane yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı ve okaliptüs yağı yararlıdır. Bu yağlar güçlü antiviral özelliklere sahiptir ve tahrişi kolayca yatıştırır.

Yaralara birkaç damla yağ uygulamak şişmeyi azaltabilir ve virüsü yok ederek yara iyileşmesini hızlandırabilir. Daha hızlı sonuçlar için bunlar günde birkaç kez uygulanabilir.

Virüsün yayılmasını veya yeniden enfeksiyonu önlemek için yağ kullanımdan sonra uygun şekilde temizlemek ve yağı atmak önemlidir. Uygulayıcı olarak bir kulak çubuğu kullanabilirsiniz.

Seyreltilmemiş yağlar kullanmayın. Bunlar, çok küçük bir miktarın yeterli olduğu güçlü esansiyel yağlardır. Uçucu yağların cildinizi daha az tahriş etmesini sağlamak için damlalara jojoba veya Hindistan cevizi yağı ekleyin. Ayrıca doğrudan kullanabileceğiniz balzamlar ve önceden karıştırılmış uçucu yağlar da bulabilirsiniz.

Propolis

Propolis antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Ağrı ve yanma hissini ve kaşıntıyı etkili bir şekilde giderir. Uçuk bölgesine günde birkaç kez propolis uygulayabilirsiniz.

Diş Macunu

Diş macunu, uçukların ilk belirtilerine de yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye ince bir tabaka uygulayın ve kurumasını bekleyin.

Yaralarınız ağrılı, iltihaplı ve iyileşmesi zor ise yardım için doktorunuza danışın. Şiddetli vakalarda, doktorunuz bir ilaç reçete edebilir. Eczanelerde de özel ilaçlar bulabilirsiniz ve yaraları kurutan ve iltihabı azaltan bir uçuk kremi satın alabilirsiniz.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.