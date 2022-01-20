Bir günde kilo artışının altında yatan 8 neden

Vücudunuzun bir gecede aniden kilo almasının normal olmadığını ve arkasında birçok nedenin yatıyor olabileceğini biliyor muydunuz? İşte, bu durumun en yaygın nedenleri…

Sağlıklı besleniyor ve spor yapmanıza rağmen, ertesi sabah tartıda kilo arışını gözlemliyor olabilirsiniz Peki, bir gecede bu mümkün mü? Kendinizi bu soruyu sorarken bulduysanız, yalnız değilsiniz. Bir gecede 1-2 kilo almak kesinlikle mümkün!

Bu durum kilo artışı değil ve tamamen geçicidir. Bununla birlikte, kilo vermeye veya kilo vermeyi sürdürmeye çalışan biri için, tartıda sayının arttığını görmek, ufacık bir parça bile sinir bozucu, cesaret kırıcı olabilir ve neyi yanlış yaptığınızı merak etmenize neden olabilir. İyi haber şu ki, bu tür dalgalanmaların nedenlerini öğrenerek ve sağlıklı uygulamaları tutarlı bir şekilde takip ederek üstesinden gelinebilir. Gece boyu kilo dalgalanmasının yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

1. ŞOK DİYETLER

Çok düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı diyetten düşük kalorili ve orta karbonhidratlı diyete geçiş, genellikle bir günde 1-2 kg kilo alımına yol açar. Bunun başlıca nedeni, vücutta su ile birlikte depolanan karbonhidrat içeriğindeki ani artıştır.

2. STRES

Hepimiz diğerlerinden daha fazla strese gireriz ve bazıları bunu diğerlerinden farklı şekilde yönetir. Ancak bir noktada, hepimiz bir şey hakkında strese girmişizdir, ancak daha uzun bir süre boyunca stres kortizolün artmasına neden olabilir ve bu hormon su ile birlikte çalışır ve bu da sıvı tutulmasına ve su ağırlığına neden olur.

3. UYKU EKSİKLİĞİ

Geç saatlere kadar uyanık kalmak kilo alımına neden olabilecek bir faktör olabilir. Yetersiz uyku daha fazla yemenize ve sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olabilir. Uyku kilo vermenize yardımcı olmazken, yeterince almamak kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle, gece yaklaşık 7-8 saat uyumaya odaklanın.

4. YÜKSEK SODYUM TÜKETİMİ

Sodyum, büyük miktarda su tutmanıza ve ertesi sabah tartıda daha ağır olmanıza neden olur. Bunun nedeni, vücudun düzgün çalışması için sodyum ve su oranını dengeli tutması gerektiğidir, bu nedenle çok fazla tuz tüketilirse suyu tutacaktır.

5. ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketimi, özellikle şekerli karışımlarla tüketildiğinde kalori alımının artmasına neden olur. Alkol tüketimi vücudu susuz bırakır ve su tutulmasına yol açan suyu tutmaya zorlar. Ayrıca gastrointestinal sistemde tahrişe neden olarak şişkinliğe neden olabilir.

6. YOĞUN EGZERSİZ

Bir gün önce yoğun bir antrenman yapmış olmanız tartıya yansıyabilir. Yeni bir egzersiz rejimi, kas liflerinize baskı uygular. Bu, mikro travma olarak da bilinen küçük mikro yırtıklara ve bir miktar iltihaplanmaya neden olur. Kas liflerinizdeki bu iki durum, biraz kilo almanızın nedenidir.

7. PREMENSTRÜEL SENDROM(PMS)

Premenstrüel sendrom (PMS) su ağırlığında artışa neden olabilir. Bazı kadınlarda regl dönemlerinde tuzlu yiyecekler yeme isteği olabilir ve bu da su tutulmasına neden olabilir. Adetleriniz başladığında hormonlar tekrar normale ve kilonuz olması gereken rakama döner.

8. BAZI İLAÇLAR

Bazı ilaçlar su tutulmasına, uyuşukluğa neden olabilir veya kilo dalgalanmalarına katkıda bulunan iştah artışına neden olabilir. Bu yüzden, ilaçların yan etkilerini bilerek tartının aldatıcı olabileceği gerçeğini öğrenebilirsiniz.