Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor: Her sabah andız pekmezi yemenin inanılmaz faydaları

Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor: Her sabah andız pekmezi yemenin inanılmaz faydaları

İğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarından üretilen andız pekmezi, popülerliği hızla artan sağlıklı besinler arasında yer alıyor. İşte her sabah 1 kaşık andız pekmezi yemenin faydaları...

Baharın müjdecisi olan cemrelerin bir bir düşmesiyle birlikte havaların ısınması, sıcaklıkların artması bekleniyordu.

Ancak Mart ayında soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava ile karşılaştık. Öte yandan yeni bir kar yağışının da yolda olduğu bildirildi.

Bu noktada mart ayını hastalıkla mücadele ederek geçirmek istemeyenler, şifa dolu besinlere yöneldi. Bu besinlerden biri de hiç şüphesiz her derde deva olarak bilinen pekmez oldu.

Sağlıklı beslenmenize katkı sağlayacak olan pekmez, kansızlık denilince ilk akla gelen besinlerin başında yer alıyor.

Pekmezin bir çeşidi olarak karşımıza çıkan andız pekmezinin popülerliği ise son yıllarda hızla artıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan andız pekmezinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Peki andız pekmezi nedir, faydaları nelerdir? Andız pekmezi nasıl yapılır, nasıl tüketilir? İşte her sabah aç karnına andız pekmezi yemenin faydalarını sizler için derledik.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

Tam anlamıyla bir şifa kaynağı olan andız pekmezi, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türü olan andız ağacının kozalaklarından elde edilir.

Yalnızca Türkiye’ye has olan ve geleneksel yöntemler ile üretilen andız pekmezi, soğuk algınlığından itihaplara birçok sağlık sorununa iyi gelir.

Doğal bir antioksidan olan andız pekmezi, bu yönü ile saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

Düzenli olarak andız pekmezi tüketmek, basur ve ishal oluşumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Bağırsak içerisinde oluşan parazitleri engelleyerek dışkılamayı kolaylaştırır.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olmasının yanı sıra oluşumunu da önler.

İdrar yolu enfeksiyonunu önleyerek kolayca tuvalete çıkmayı destekler.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

Kanı temizleyerek damar yollarını açar.

Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkilere sahiptir.

Soğuk algınlığı, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu sorunlarına iyi gelir.

Şiddetli öksürüğü önler ve boğazdaki yanma hissini gidererek balgamı da azaltır.

İltihapların baş düşmanıdır.

Ağız içi yaralara ve afta iyi gelir.

Diken ve çıban gibi yaraları kısa sürede iyileştirir.

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR

Andız pekmezinin tüm bu faydalarından yararlanmak için her sabah bir yemek kaşığı tüketmeye özen gösterin. Çocuklar ise sabah ve akşam bir tatlı kaşığı olacak şekilde tüketebilir. Ayrıca tahin ya da bir bardak ılık su ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Ağız içi yaralara fayda sağlaması için bir kaşık andız pekmezini bir bardak ılık su ile karıştırıp ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

NOT: Andız pekmezi gerektiğinden fazla tüketildiğinde kilo almanıza neden olabilir. Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin de andız pekmezini dikkatli tüketmesi gerekir.

Şeker hastalarının bu pekmezi tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmaları tavsiye edilir. Andız pekmezi, yoğun bir pekmez olduğundan fazla tüketilmesi mideyi rahatsız edebilir ve şeker seviyelerini alt üst edebilir.