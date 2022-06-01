Bir kere kullanan vazgeçemiyor: Kuyruk yağının 14 inanılmaz faydası

Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da adlandırılan kuyruk yağı, hayvansal yağlar arasında en yararlısı olarak biliniyor. Birçok kullanım alanı olan kuyruk yağı, pek çok hastalığa şifa oluyor.

Vücut fonksiyonlarının daha düzgün çalışması için tüketilmesi önem arz eden besinlerden biri de sağlıklı yağlardır. Bu sağlıklı yağlardan biri de hiç şüphesiz kuyruk yağıdır.

Uzmanlar tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen kuyruk yağı, donmuş halde bulunduğu için don yağı olarak da adlandırılır.

Hayvanlar yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı, içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

Özellikle Anadolu bölgesinde yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan bu yağ, lezzetli olmasının yanı sıra birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinir.

Tıp alimi İbni-i Sina da bin yıl önce kaleme aldığı kitabında, kuyruk yağının diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığına iyi geldiğini belirtmiştir.

Ancak tüm besinlerde olduğu gibi kuyruk yağını tüketirken de miktarına dikkat etmek gerekir. Peki, kuyruk yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? İşte, faydaları saymakla bitmeyen kuyruk yağı hakkında merak edilen her şey...

Kuyruk yağı nedir?

Hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan kuyruk yağı, insan vücudu için oldukça faydalı enzimler içeren bir yağdır.

D vitamini bakımından zengin içeriğe sahip olan kuyruk yağı, katı halde bulunduğu için halk arasında ‘’don yağı’’ olarak da bilinir.

Birçok kullanım alanı bulunan kuyruk yağı, sabunun en önemli ham maddesidir ve mum üretiminde de kullanılmaktadır.

Kuyruk yağının faydaları nelerdir?

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Damar tıkanıklığının önüne geçer ve kalbi korur.

Kolesterolü dengeler.

Antioksidan etkisi yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enfeksiyon ve iltihaplı rahatsızlıklara karşı korur.

Halsizlik, bitkinlik gibi hastalıklara karşı korur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Romatizma gibi ağrılı hastalıklara iyi gelir.

Kuyruk yağı saç, tırnak, cilt için çok besleyicidir.

Ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırır ve yeni hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Sinir hücrelerini güçlendirir.

Siyatik, titreme, felç gibi hastalıklara karşı korur.

Cildi yeniler ve daha parlak ve genç görünmesini sağlar.

Kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

Kuyruk yağı nasıl kullanılır?

Geçmek bilmeyen diz ağrılarınız varsa kuyruk yağında faydalanabilirsiniz. Ancak kuyruk yağı ile tedavi uygulamadan önce doktorunuza danışmanız daha doğru sonuçlar doğuracağını belirtelim.

Bir parça kuyruk yağını direkt olarak ağrının olduğu bölgeye koyun.

Ardından üzerini bandaj ile sarıp bir süre bekletin.

Bu uygulama ile kuyruk yağını kullandığınız bölgede meydana gelen kasılmalar azalacak ve kas ağrılarından kurtulacaksınız.

Kuyruk yağı kremi nasıl yapılır?

Kuyruk yağından yapılan krem de diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuçlar verebilir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi:

İlk olarak kuyruk yağını küçük parçalara ayırın.

Kestiğiniz kuyruk yağlarını bir tencerenin içine atıp eritin.

Eriyen kuyruk yağına aynı oranda su ekleyin.

Kaynayan suyun üzerine çıkan yağı bir kaşık yardımı ile sıyırıp kavanozun içerisine alın.

Daha sonra kavanozdaki kremin donmasını bekleyin.

Kuyruk yağı kreminin kullanılışı: