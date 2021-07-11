Bir kişide iki farklı varyant görülebilir

Nadir de olsa ikili enfeksiyonların yaşanabileceğini belirten uzmanlar, koronavirüsün iki varyantına aynı anda yakalanmanın sürpriz olmadığını ifade etti.

Ocak 2021'de Brezilya'da iki kişiye aynı anda iki tip koronavirüs bulaştığı ve bunlardan birinin Gamma adı verilen endişe verici bir varyant olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde Portekiz'de, bir koronavirüs enfeksiyonuna sahipken ikinci bir varyanta yakalanmış görünen 17 yaşındaki bir çocuk tespit edildi.

Belçika'da uzmanların takip ettiği iki endişe verici varyantın bulaştığı 90 yaşındaki kadın ise düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra kötüleşen solunum semptomları geliştirince koronavirüs testi yapıldı. Yapılan laboratuvar testleri, kadının Alfa ve Beta varyantlarına aynı anda yakalandığını ortaya çıkardı.

Aşı olmadığı belirtilen kadın, mart ayında hayatını kaybetmişti. Doktorları iki farklı kişiden enfeksiyon kaptığından şüpheleniyordu. Bu yılki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde tartışılan vakanın, belgelenmiş ilk vaka olduğuna ve nadir de olsa benzer ikili enfeksiyonların meydana geldiğine inanılıyor.

"İKİ FARKLI VARYANT SÜRPRİZ DEĞİL"

Belçika'lı araştırmacı Dr. Anne Vankeerberghen, varyantların her ikisinin de o sırada Belçika'da dolaşım halinde olduğu için kadına iki farklı kişiden farklı virüslerin bulaşmış olabileceğini belriterek, "Ne yazık ki, nasıl bulaştığını bilmiyoruz." dedi.

İngiltere'de bulunan Warwick Üniversitesinde virüs bilimi uzmanı olan Prof. Dr. Lawrence Young ise bu tür vakaların görülebileceğini belirterek, "Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil. Bunlar tek bir kişi tarafından veya birden fazla kişiyle temas yoluyla geçmiş olabilir." şeklinde konuştu.

Young, bu tür enfeksiyonların aşının etkinliğini herhangi bir şekilde tehlikeye atıp atmadığını veya daha kötü bir koronavirüs tablosu oluşturup oluşturmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.