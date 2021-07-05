Bir narsisti tanımanın 9 anahtarı

Büyüleyici, baştan çıkarıcı ve güven verici... Narsist insanlar ilk başta böyle görünürler, ancak yavaş yavaş niyetleri ortaya çıkar; aşağılamak. İşte narsist insanları tanımanın anahtarları.

Narsist kişilik, erken yetişkinlik döneminden başlayarak genel olarak büyüklenmecilik, hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliği ile ortaya çıkar. Karizmatik özneler gibi görünebilirler, ancak duruşlarının arkasında sadece çıkarlarını arayan bireyler vardır.

Çocukluk ve ergenlik döneminde eğitim oldukça büyük bir faktördür. Uzmanlar, ebeveynlere ve eğitimcilere, bir çocukta aşırı öz-önem duygusu, abartılı bir ilgi talebi veya başkalarını hor görme gibi özellikleri tespit ettiklerinde harekete geçmelerini tavsiye ediyor.

Narsisizmden bahsedilirken hep başkalarına atıfta bulunulur. Birinin kendini narsist olarak tanımlaması imkansız değilse de zordur. Dünyanın merkezinde olunduğuna inanmak elbette hoş karşılanmaz. Narsistler, her zaman kolayca fark edilebilirler.

Narsistler sadece etraflarındakileri çıldırtmakla kalmazlar, kendilerine de zararlıdırlar. Her ne kadar vitrinin önünde gibi görünseler de, çünkü hayatlarında her şey vitrinin ön camı ve duruştur, gerçek şu ki mutlu olmakta ve kendilerinden memnun olmakta çok zorlanırlar.

Tabii ki, narsistleri nasıl tanıyacağınızı ve onlardan nasıl uzak duracağınızı bilmelisiniz. Birincisi, yorucu oldukları için, her zaman övgüye ve onaya ihtiyaç duydukları için, kincisi ise onlardan biri olmamak için. Çünkü, ya hepimizin içinde belli bir oranda narsisizm varsa?

ÜÇ TEMEL ÖZELLİĞE DİKKAT EDİN

Narsisizmin üç temel özelliği vardır; tam bir empati eksikliği, diğerleri üzerinde üstünlük duygusu (benzersiz ve özel olma) ve hayati bir hayranlık duyma ihtiyacı. Bir kişinin bu üç özelliği de varsa, o bir narsisttir; üçü birden yoksa, hayır, o zaman zaman biraz kibirli olabilir veya zaman zaman ilgi odağı olmak veya belirli durumlarda manipülatif olmak isteyebilir.

Narsist insanlarda büyüklenmeci bir benlik kavramı, yani orantılı sonuçlar elde etmeden üstün olarak kabul ediliyormuş gibi davranarak kendi başarılarını ve yeteneklerini abartmasına yol açan bir “ego” vardır.

Empati eksikliği, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını tanımamak veya onlarla özdeşleşmemek için anahtardır. Empati eksikliği çok temsili bir unsurdur, başkalarının acısını hissetmez ve başarılarına ulaşmak için zarar vermekten çekinmezler.

Diğer ölçütler ise aşırı beğeni isteme, kendini özel ve biricik olarak görme ve bunun ancak özel veya yüksek statülü kişiler tarafından anlaşılabilmesi hissidir. Narsist, sınırsız başarı, hayali güç, parlaklık, güzellik ve aşk fantezileriyle meşguldür. Son derece iddialıdır ve makul olmayan beklentileri vardır. Kişiler arası istismarcıdır, amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanır. Tanım, başkalarını kıskanma duygusu veya başkalarının onu kıskandığı inancıyla ve kibirli davranış veya tutumlarla tamamlanır.

Narsistler her şeyin en iyisine sahip olmakta ya da sürekli olarak başkalarını buna ikna etmekte ısrar eder.

SOSYAL MEDYA SORUNU ŞİDDETLENDİRİYOR

Sudaki yansımasına aşık olan güzel genç adamın düşüp boğulduğu Narcissus efsanesi klasik antik çağa kadar uzansa da, sosyal ağlar büyük bir girdabın ateşini yeniden ateşledi. Sosyal ağlar bireyci, kişinin kendisiyle ilgili fikirleri, fotoğrafları, planları göstermeye dayanır. Özelliikle fotoğraf uygulamalarında yalnızca iyi şeyler yayınlanır. Örneğin hiç kimse fatura öderken bir fotoğrafını yayınlamaz ve filtreler ve renkler ile fotoğraflar olmadıkları türde yayınlanır.

Yani sosyal medyalar, narsistik özellikler için kriterlere uyuyorlar: Ben sadece kendimin iyi yanını istiyorum ve dahası şişirilmiş, dekore edilmiş ve abartılmış olarak. Bazı sosyal ağlarda narsistik özelliklerin gerçeğe dönüştüğü söylenebilir. Bu nedenle, kendinizi narsisizme doğru sallanırken görürseniz, ağlara dikkat edin.

SALGIN, NARSİSİZM ARTIRDI

Zorla kendimizi izole etmek zorunda kaldık ve tabii ki içimize döndük. Hali hazırda narsisistik eğilimleri olan kişiler, çok daha fazla narsisizme girdi. İletişimde, sağlıkta, eğitimde veya işte, online versiyonlar oldukça büyük artış gösterdi. Bu artış, her narsistin 'oyunculuk' hayatını ki onların dramıdır, sosyal mesafe ve online platformlardan daha kolay yapılır hale getirdi.

ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Uzmanlar genel olarak narsist kişiliğin çocuklukta oluştuğu konusunda hemfikirdir. Etki gösterdiği gözlemlenen unsurlardan biri, eğitimde benlik saygısının aşırı yükselmesi ve narsisizme izin verilmesi gibi bir algı oluşması. Bütün dünyada çocuklar, istediğini elde etmek için başkalarına zarar verebilecek düzeye geldiler.

Derin bir ilgi ve hayranlık duyma, empati eksikliği nedeniyle başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelme gibi ergenlik döneminde daha da belirginleşen bazı özellikler tespit etmek için bu davranışlara dikkat etmek önemlidir. Çünkü bu özellikler, doğru önlemler ile değiştirilebilirler.

BİR NARSİSTİ TANIMAK İÇİN 9 İŞARET

Narsist bir kişiyi pratik olarak aşağıdaki 9 işaretle tanıyabilmek mümkün:

Büyüklük

Narsistler genellikle en önemli kişilermiş gibi konuşur ve davranırlar.

Başarı ve Güç Kaygısı

En büyük fantezileri sınırsız güç ve başarı elde etmektir.

Eşsiz Olma İnancı

Narsistler eşsiz, yeri doldurulamaz ve karşılaştırılamaz varlıklar olduklarını düşünürler.

Özel Muamele Görme Hakkı Duygusu

Narsistler özel bir şekilde muamele görmekten hoşlanırlar, bir narsiste karşı çıkılamaz veya eleştirilemez.

Aşırı Hayranlık İster

Narsistler, diğer insanlar tarafından sevilmeyi ve beğenilmeyi beklerler.

Başkalarını Kıskanmak

Narsistler aşırı kıskançlık eğilimindedir.

Empati Eksikliği

Genellikle narsistin başkalarının duygu ve ihtiyaçlarıyla özdeşleşememesine neden olur.

Kişisel Kazanç İçin Başkalarını Sömürmek

Narsistler, kişisel hedeflerine ulaşmak için diğer insanlardan yararlanma eğilimindedir, her narsist bir kontrolördür.

Kibirli ve Otoriter Olmak

Her narsist, çevresindeki insanlara karşı kibirli ve otoriterdir.