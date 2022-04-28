Petrol
105.06
0.10%
Euro
15.59
-0.25%
Dolar
14.79
-0.11%
Altın
896.78
-0.13%
Borsa
2434
-0.70%
Bitcoin
582.367
0.68%
BTXN Coin
20.39
-5.81%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Bir parçası bile beyni çalıştırıyor, sinir hücrelerini yeniliyor! Gün içinde mutlaka tüketin...

    Beyin sağlığına etkileriyle öne çıkan bitter çikolata, yüksek antioksidan değeriyle hücreleri yeniliyor, stres ve kaygıyı azaltıyor. İşte bitter çikolata tüketmenin inanılmaz faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir parçası bile beyni çalıştırıyor, sinir hücrelerini yeniliyor! Gün içinde mutlaka tüketin...

    Çikolata yemenin mutlulukla ilişkilendirildiğini sıklıkla duyarız. Özellikle bitter çikolata sağlığa faydaları açısından daha iyi olduğu söylenilerek tüketilmesi tavsiye olunur.

    Mutluluk hormonu salgılanmasını destekleyen çikolata, beyin sağlığı için de oldukça etkilidir.

    Bilim insanları günün tam orta saatlerinde alınan bir parça bitterin beynin özellikle merkezi alanını etkileyerek gün boyu daha dinç geçmesini sağladığını keşfetti.

    Sinir hücrelerini uyaran bitter çikolata, daha dinç ve enerjik olmayı sağlıyor.

    Bitter çikolatanın beyin sağlığına direkt faydaları

    • Minik bir parça bitter çikolata beyindeki kan akışını düzene sokmaya yardımcı olur.

    • Sinir hücrelerini harekete geçirerek beynin işlevselliğini artırır.

    • Sinir, stres ve yorgunluk gibi beyinsel faaliyetleri etkileyen sağlık sorunlarının önüne geçer.

    • Bitter çikolata kan akşını düzenleyerek beyinde tıkanmayı ve anevrizmayı engeller.

    • Konsantre ve bilgi depolama alanlarını harekete geçirir.

    • Doyma hissini arttıran bitter çikolata, beyne sinyal göndermesiyle kilo vermek isteyenler için iyi bir seçenektir.

    Bir parçası bile beyni çalıştırıyor, sinir hücrelerini yeniliyor! Gün içinde mutlaka tüketin... #1


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Serel Yereli, oruç uyarısı yapan takipçisine sinirlendi
    Magazin

    Serel Yereli, oruç uyarısı yapan takipçisine sinirlendi

    Moldova'da ayrılıkçı Transdinyester alarmı
    Dünya

    Moldova'da ayrılıkçı Transdinyester alarmı

    Görüş Bildir