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- Bir parçası bile beyni çalıştırıyor, sinir hücrelerini yeniliyor! Gün içinde mutlaka tüketin...
Bir parçası bile beyni çalıştırıyor, sinir hücrelerini yeniliyor! Gün içinde mutlaka tüketin...
- Haber Merkezi
- 28.04.2022 - 16:34
Çikolata yemenin mutlulukla ilişkilendirildiğini sıklıkla duyarız. Özellikle bitter çikolata sağlığa faydaları açısından daha iyi olduğu söylenilerek tüketilmesi tavsiye olunur.
Mutluluk hormonu salgılanmasını destekleyen çikolata, beyin sağlığı için de oldukça etkilidir.
Bilim insanları günün tam orta saatlerinde alınan bir parça bitterin beynin özellikle merkezi alanını etkileyerek gün boyu daha dinç geçmesini sağladığını keşfetti.
Sinir hücrelerini uyaran bitter çikolata, daha dinç ve enerjik olmayı sağlıyor.
Bitter çikolatanın beyin sağlığına direkt faydaları
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Minik bir parça bitter çikolata beyindeki kan akışını düzene sokmaya yardımcı olur.
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Sinir hücrelerini harekete geçirerek beynin işlevselliğini artırır.
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Sinir, stres ve yorgunluk gibi beyinsel faaliyetleri etkileyen sağlık sorunlarının önüne geçer.
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Bitter çikolata kan akşını düzenleyerek beyinde tıkanmayı ve anevrizmayı engeller.
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Konsantre ve bilgi depolama alanlarını harekete geçirir.
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Doyma hissini arttıran bitter çikolata, beyne sinyal göndermesiyle kilo vermek isteyenler için iyi bir seçenektir.