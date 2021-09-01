Birlikte tüketmeyi aklınızdan bile geçirmemeniz gereken gıdalar

Tükettiğimiz besinlerin kombinasyonu faydaları ve zararlarının yansıması açısından en kilit nokta. Peki hangi yiyecekler birlikte tüketilmemeli? İşte o liste...

Sağlıklı bir bedenin en önemli sırlarından biri dengeli ve çeşitli beslenmedir. Ancak bu ayarı tutturmak da kritik noktalardan birisi.

Bazı gıdaları birlikte almak, maksimum fayda sağlamayacağı gibi midenizi bozabilir hatta zehirlenmelere yol açabilir.

İki sağlıklı besinin bir araya gelmesi ne yazık ki her zaman müthiş öğünler ortaya çıkarmıyor...

Bu noktada gıdaları nasıl kombinleyeceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Hatta hangilerini kombinlemeyeceğinizi de.

İşte birlikte tüketmemeniz tavsiye edilenler...

BİRLİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

SÜT VE YUMURTA

Kulağa garip gelse de neredeyse her kahvaltıda sofralarımızda yer bulan süt ve yumurta, birlikte tüketildiğinde o kadar da faydalı olmuyor.

Çünkü yumurta ve süt örneğindeki gibi iki farklı protein bir arada tüketildiğinde iki gıda da sindirilemeyip toksik atıklara dönüşüyor. Dolayısıyla vücudun direnci kırılıyor.

ET VE MAKARNA

Genellikle hemen hemen her şeyle çok iyi gider gibi gözüken etler için köfte makarna severleri üzecek bir kural bulunuyor.

Makarna yüksek oranda nişasta içerir ve yine protein içeren hayvansal besinlerle birlikte yenilmemelidir. Vücudumuz bunu sindiremez, yan etkileri olur ve obeziteye neden olur.

ISPANAK VE YOĞURT

Annelerin favori ikilisi ıspanak ve yoğurt birlikte tüketildiğinde sanıldığı kadar yararlı değil...

Ispanak ,yoğurt ile tüketildiğinde demir emilimini azaltıyor. Bu besinlerinde birlikte tüketilmemesi gerekiyor.

BALIK VE SÜT ÜRÜNLERİ

Histamin proteini, sütte de fazla miktarda bulunur. Bu yüzden bayat balık ve sütün birlikte tüketilmesiyle 'histamin zehirlenmesi' görülebilir.

SICAK SÜT VE BAL

Çocuklara sıklıkla içirmeye çalışılan ballı sıcak süt, yaygın fikirlerin aksine doğru bir kombinasyon değil. Çünkü çok sıcak süt, baldaki baldaki proteini ve minerali yok ediyor.

TAVUK YİYORSANIZ BUNLARDAN UZAK DURUN

Birlikte tüketilmemesi gereken gıdaların arasında sırada tavuk var. Tavuk ile birlikte yenmemesi gerekenler arasında; balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve süt bulunuyor.