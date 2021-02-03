Bismil'de koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığı müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır’ın 118 bin 250 nüfuslu Bismil ilçesinde, kurallara uyulması neticesinde koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi.

Vakalara yönelik olumlu gelişmeyi Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda çalışma arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.

"BİSMİLLİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkmen'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre dün itibarıyla ilçemizde hiç pozitif vaka görülmemiştir. Pandemi ile mücadelede görev alan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum."

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Kaymakam Türkmen, vatandaşlara rehavete kapılmadan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.