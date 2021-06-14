Bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı hayati tehlike oluşturuyor

Geçtiğimiz gün, 'kardeş kanı' bitkisinin böbrek ve karaciğer yetmezliğine neden olabileceğinin ortaya çıkmasıyla birlikte uzmanlar, bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünlere karşı uyardı.

Geçtiğimiz günlerde satın aldığı ‘kardeş kanı’ isimli ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadının, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurması ve hayati tehlikesinin devam etmesinin ardından gözler aktarlara çevrildi.

‘Kardeş kanı’ adıyla, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle satılan bitkinin, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye'de böyle bir bitkinin olmadığı, bu adla satılan ürünün mercan kayaları olduğu ortaya çıktı.

"ONAYLI YERLERDEN ALMAK GEREKİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, bitkinin toplandığı yer, toplandığı yerin endüstriyel atıklara olan uzaklığı, toplandığı topraktaki ağır metal oranı, toksin oranı, toplandığı gün ve saati dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin, bitkinin içerisindeki etken madde oranını değiştirdiğini söyledi.

Yapılan çalışmalarda bitkilerde, 100 kata kadar değişen oranlarda etken maddenin olduğunun bilindiğini belirten Koran, "Bu bağlamda, bitkisel ürünleri güvenilir, onaylı yerlerden almak gerekir. Kapalı ve paketli olanları tercih etmek gerekir.” dedi.

"KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR"

Birçok rahatsızlığa iyi geldiği tavsiyesi üzerine aktarlarda ürünlerin ruhsal problemleri gidermek, kronik hastalıkları iyileştirmek, saç uzatmak, cilt sağlığı, kilo vermek için kullanılması adına çeşitli karışımlar ve bitkisel ürünler önerildiğini hatırlatan Koran, bazı bitkilerin karıştırıldığında ters bir reaksiyona girebildiklerini belirterek, "Kullanılan ilaç varsa, onların etkisini artırabiliyor. Akciğer, karaciğer, böbrekte yüklenmeye neden olabiliyorlar. Bu anlamda bir rahatsızlık hissedildiğinde, bitkisel bir ürün kullanılacağı zaman mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Bir branş hekimi ya da fitoterapi uzmanından destek alınması faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Aktardan satın alınan ürünler konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğerinin ise açıkta veya güneşte kalmamış ürünü tercih etmek olduğunu belirten Koran, açıkta ve güneş gören bir yerde satılan aromaterapi yağı ve çay karışımının kesinlikle satın alınmaması gerektiği konuunda uyardı. Bu ürünlerin etkinliğinin azaldığını ifade eden Koran, "Hatta içerisinde toksin üremiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü doğal ve organik bitkiler ışıktan, nemden, güneşten etkilenerek içerisinde toksik maddeler üretmiş olup, özellikle alfa toksin gibi karaciğer için çok zararlı olan, siroz ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor.” uyarısında bulundu.