Bitmeyen merak: Maden suyu ve sodanın farkları

Yıllardır süre gelen "maden suyu ve soda aynı şey mi" sorusu hala tartışılıyor. Peki aralarındaki fark nedir? İşte maden suyunu sodadan ayıran özellikler...

Markette gezerken, kafede otururken, herhangi bir ortamda şişkinliğinize iyi gelecek bir "maden suyu" veya "soda" istediğinizde başlar o tartışma: İkisi de aynı şey!

Hemen hemen herkes soda ve maden suyunun aynı olduğunu düşünür. Hatta biri olmadığında diğerini hemen onun yerine kullanırız. Ancak gerçekler pek de öyle değil.

Maden suyu ve soda arasındaki farklar gözardı edilmeyecek kadar önemli. Peki hangisi daha sağlıklı? İşte maden suyu ve soda karmaşasına son verecek bilgiler...

MADEN SUYU VE SODA ARASINDAKİ FARKLAR

Maden suyu yer altındaki çatlaklardan yeryüzüne çıkar. Dolandığı yol boyunca farklı mineralleri bünyesine katar. Bu yüzden çıktığı yerin jeolojik özelliklerine göre farklı bileşimlerde olabilir. Maden suyu doğal yolla elde edilir. Diğer bir bilinen adı ise doğal mineralli sudur.

Soda ise yapay yollarla elde edilir. İçilebilir nitelikteki suya karbondioksit ve bikarbonat eklenmesi ile elde edilir.

Ayrıca mineral ilavesi de yapılabilmektedir. Şekerli ve meyve aromalı olarak üretilebilir.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI