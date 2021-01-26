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    BM: Aşıya eşit erişim sağlanmazsa virüs mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir

    BM: Aşıya eşit erişim sağlanmazsa virüs mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir

    Antonio Guterres, koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceğini açıkladı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 01:23
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    Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun koronavirüs aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

    "GELİŞMİŞ ÜLKELER KENDİ VATANDAŞLARINI AŞILAYIP GÜVENDE OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORSA YANILIYOR"

    "Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor." diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

    Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, koronavirüs aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

    BM: Aşıya eşit erişim sağlanmazsa virüs mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir #1

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