Böbrek dostu 12 sağlıklı gıda

Her 30 dakikada bir vücuttaki tüm kanı süzen ve sağlık için oldukça önemli olan böbrekleri doğru beslenme ile sağlıklı tutabilmek mümkün. İşte böbrek sağlığı için yenilmesi gereken 12 gıda.

Omurganın arkasında ve her iki tarafında buluanan fasulye şeklindeki böbrekler 12 santimetre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 160 gram ağırlığındadır.

Böbreklere günde yaklaşık 1700 litre kan gelir. Her 30 dakikada bir böbrekler insan vücudundaki tüm kanı süzer.

Böbrekler atıkları ortadan kaldırmak için kanı süzer, idrarla boşaltılmasını ve yalnızca vücudun düzgün çalışması için yararlı maddelerin saklanmasını sağlar. Kanın bileşimini sabit tutmak da (su, tuz, potasyum dengesi) böbreklerin görevleri arasındadır. Ayrıca tansiyonun doğru seviyede tutulmasına yardımcı olur. Böbrekler ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran eritropoietin adı verilen bir madde üretirler.

BÖBREK DOSTU 12 GIDA

Böbrek yetmezliği, böbrekler artık filtreleme görevini yerine getiremediğinde ortaya çıkar. Atık ve sıvılar vücutta birikir. Beslenme, böbrekler tarafından normalde atılan toksinlerin birikmesini önleyerek ve böbreklerin iş yükünü azaltarak kronik böbrek hastalığının yönetiminde ve böbrek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Uygun yiyecek ve içecek seçimleri, böbrek sağlığı için çok önemlidir.

İşte böbrek sağlığını geliştiren 12 gıda.

1. Havuç

Havuç, neredeyse tüm yıl boyunca pazar tezgahlarında bulunabilen bir sebzedir. Havuç bir lif konsantresi ve A, B ve E vitaminleri deposu olduğu için böbrek sağlığı için iyidir. Ayrıca kalp ve damar sistemini güçlendirir, göz sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur ve hücresel yaşlanmayla savaşır. Ayrıca idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve karaciğer, böbrekler ve safra kesesi için harikadır.

Çorbalarda, meyve suyunda, salatalarda ve yemeklerinizde rahatlıkla havuç kullanabilirsiniz.

2. Elma

Elma en sağlıklı meyveler arasındadır. Birçok uzman her gün en az 1 elma yenilmesini tavsiye eder. Kalorisi düşük olan elmalar, lif açısından zengindir ve bağırsak geçişini iyileştirir. Elmalar bu faydalarıyla vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Ayrıca elma sirkesi de tavsiye edilir.

3. Yaban Mersini

Tüm orman meyveleri gibi yaban mersini de sağlık için harikadır, pek çok faydası vardır. Yaban mersini güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Doğal olarak lif bakımından zengin ve tatlıdırlar. Ancak hepsinden önemlisi yaban mersini fosfor ve potasyum içerir ve böbrekler için harikadır.

4. Lahana

Lahana, böbreklerin çalışması için mükemmel bir sebzedir. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Karnabahar, su teresi, brokoli de dahil olmak üzere tüm turpgil sebzeler böbrekler için önerilir.

5. Balık

Böbrekleri fazla zorlamamak için daha az et tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak bu, hayvansal proteinleri tamamen ortadan kaldırmanız gerektiği anlamına gelmez. Örneğin protein ve omega 3 ihtiyacınızı karşılamak için balık yiyebilirsiniz. Özellikle levrek en az fosfor içeren ve böbrekleri yormayan balıklardan biri olduğu için iyi bir alternatiftir.

6. Pırasa

Pırasa böbrekler ve karaciğer için mükemmel bir sebzedir. Pırasa, arındırıcı ve idrar söktürücü özellikleri ile bilinir. Bu onu idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için temel bir gıda yapar. Böbrekleri rahatlatan ürik asidi ortadan kaldırdığı da bilinmektedir.

7. Zeytinyağı

Zeytinyağı, sağlığın anahtarı olarak görülen Akdeniz diyetinin temelini oluşturur. Akdeniz diyetinin sağlık için mükemmel olduğu kanıtlanmıştır. Zeytinyağı antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir. Ve sağlığa faydaları çoktur. Vücudun detoksunu sağlar ve böbrekler üzerindeki yüyü azaltır.

8. Karpuz

Karpuzlar yazın favori meyveleridir. Kalorisi çok düşüktür, yüzde 90'dan fazla su içerir ve ieçrdiği su ile böbreklerin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. Ve hepsinden önemlisi, idrar yollarını etkileyen hastalıkların önlenmesine yardımcı olur ve böbrekleri korur.

9. Limon

Limon bir süper gıda olarak görülür. Sadece bir C vitamini deposu değil, aynı zamanda bir antioksidan madenidir. Bağışıklık sistemini korur ve vücuttaki toksinleri yok eder. Faydalarından yararlanmak için her sabah limonlu su içebilirsiniz. Ayrıca maydanozu limonla birleştirirseniz, süper güçlü bir detoks içeceği hazırlamış olursunuz.

10. Kırmızı Biber

Kırmızı biber yüksek düzeyde C vitamini içerir. Özellikle kırmızı dolmalık biber tam bir C vitamini deposudur. Vücudun hücre yaşlanmasına karşı savaşmasına yardımcı olan antioksidanlar içerirler. Ayrıca içerdiği minerallerle böbrekleri korumak için mükemmeldir.

11. Sarımsak

Böbrekleriniz yorgunsa mutlaka tuz tüketimini sınırlamanız gerekir. Tuz yerine iyi tat arıyorsanız mutlaka sarımsağı deneyin. Tariflerinizin lezzetini artıracak ve tuzu unutturacaktır. En önemlisi, tariflerinize ekleyerek tüm sağlık yararlarından yararlanabilirsiniz. Özellikle C vitamini ve B6 açısından zengindir ve güçlü bir iltihap önleyicidir.

12. Ananas

Egzotik meyveler arasında bulunan ananas diğer benzer meyvelerin aksine potasyum bakımından fakirdir. Bu böbreklerin daha az çalışmasını sağlar. Böbrek problemleriniz varsa yemekten çekinmeyin. Ananaslar iyi bir lif, manganez ve C vitamini kaynağıdır. Ayrıca içerdiği bromelain adlı maddeyle vücut içi iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kronik böbrek hastalığı uzun süre belirti vermeden vücutta ilerleyebilir. Bu nedenle genellikle başka bir nedenle yapılan kan testi sırasında tesadüfen keşfedilir.

Öte yandan, bir kişinin böbrek hastalığı gelişimi için bir veya daha fazla risk faktörü varsa (özellikle diyabet ve yüksek tansiyon), mutlaka düzenli muayeneler yapılmalıdır. Böbrek yetmezliğinin erken teşhisi ve hastalığın uygun yönetimi ilerlemesini önlemeyi sağlar.

Böbrek hastalıkları genellikle şu belirtilerle kendisini gösterir:

- Geçmeyen büyük yorgunluk

- Solgunluk

- Sindirim bozuklukları

- İştahsızlık, bulantı, kusma

- Kilo kaybı

- Özellikle geceleri bacaklarda kramplar, huzursuzluk

- Ciltte yoğun kaşıntı

- Ödem

- Uyku bozuklukları

Normal idrara çıkma durumu böbreklerin işleyişine dair bir gösterge değildir. Böbrek yetmezliğinin ileri bir aşamasında bile gece ve gündüz normal idrara çıkmaya devam etmek mümkündür.

Çoğu durumda, böbreği bozan hastalıklar her zaman her iki böbreği de etkiler. Yalnızca bir böbrek hastalıklıysa veya artık işlevini yerine getirmiyorsa, genellikle böbrek yetmezliğini düşündüren klinik veya biyolojik belirtiler ortaya çıkmaz, diğer böbrek işlev bozukluğunu telafi eder. Bu nedenle sadece bir böbrekle yaşamak mümkündür.