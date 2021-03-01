Böbrek hastalıklarının 7 erken belirtisi

Önde gelen ölüm nedenleri arasında olan böbrek hastalıklarını teşhis etmenin tek kesin yolu doğrulama testleri yaptırmak olsa da, bazı erken uyarı işaretlerini bilerek kalıcı hasarı önleyebilirsiniz.

Böbrek hastalığının erken belirtileri çoğu durumda o kadar belirsizdir ki, yıllarca fark edilemeyebilirler. Tedavideki gecikmeler ölümcül olabilir, bu nedenle kalıcı böbrek hasarını önlemek için belirtileri erken yakalamak önemlidir. Kişiler herhangi bir belirgin belirti fark etmeden böbrek fonksiyonlarının yüzde 90'ını kaybedebilirler. Böbrek sorunlarının erken belirtilerini bilmek, hastalıklara zamanında müdahale etmenize yardımcı olabilir.

BÖBREK HASTALIĞINA NE SEBEP OLUR?

Uzmanlara göre tip 1 ve tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon böbrek hastalığının önde gelen nedenleridir. Bu sorunlar kronik böbrek yetmezliği vakalarının yaklaşık üçte ikisine neden olur. Kalp hastalığı olan veya ailesinde böbrek hastalığı olan kişiler de yüksek risk altındadır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar gibi böbrekler için toksik olan ilaçların kullanımı da böbrek hasarına neden olabilir.

Kronik böbrek hastalığıyla ilgili korkutucu olan şey, bir kişinin tipik olarak erken evrelerde hiçbir belirti yaşamamasıdır. Bir kişinin böbrek problemleri yaşayıp yaşamadığını öğrenmenin tek yolu, test için bir doktora görünmektir.

Ne yazık ki böbrek hastalıklar geçmez. Zamanla yavaş yavaş kötüleşebilir ve çoğu insan, oldukça şiddetli olana kadar böbrek hastalığı olduğunu fark etmez. Böbrek hasarları kalıcıdır. Kalıcı hasara neden olan böbrek hastalıklarını tedavi etmek için tek seçenek diyaliz veya böbrek naklidir. Ne kadar erken teşhis konulursa, böbrek sağlığını iyileştirmek ve daha fazla hasarı önlemek için o kadar erken adımlar atılabilir.

BÖBREK HASTALIKLARININ ERKEN BELİRTİLERİ

Böbrek hastalığına yakalanma riski altındaysanız veya bu riskten şüpheleniyorsanız, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren aşağıdaki belirtilere ve işaretlere dikkat edin.

1. İdrar Yapmada Değişiklikler

Böbrekler kandaki sıvıları ve atıkları filtreler ve bunlar daha sonra idrar olarak atılır. Bu nedenle, böbrek fonksiyonundaki değişiklikler genellikle idrara çıkmada aşağıdaki gibi olağandışı değişikliklere neden olur:

- Gece idrara çıkma

- Daha sık idrara çıkma

- Köpüklü veya kabarcıklı idrar

- Daha az sıklıkta veya koyu renkli idrarla daha az miktarda idrar yapma

- İdrarda kan

- İdrar yaparken baskı hissi

- İdrar yapma zorluğu

2. Ödem

Sağlıksız böbrekler vücuttaki fazla sıvıyı etkili bir şekilde atmakta zorlanır. Sonuç olarak, bu sıvı birikerek ödem veya şişmelere neden olur. Vücudun her yerinde şişlik meydana gelebilse de, ödem genellikle bacaklarda, ayak bileklerinde, ayaklarda, yüz ve ellerde görülür. Yeni başlayan bir ödemini fark eden herhangi bir kişi, bir nefroloji uzmanını ziyaret etmelidir.

Hücrelerde veya dokularda sıvı birikiminden kaynaklanan göz çevresinde şişlik de oluşabilir. Bu tür şişliklere periorbital ödem denir. Böbrek bozukluğunun en erken belirtilerinden biridir. Böbrek yoluyla önemli miktarda protein sızıntısı olan kişilerde özellikle belirgindir.

3. Yorgunluk

Erken yorgunluk, neredeyse her zaman böbrek hastalığının evrensel bir belirtisidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu ilerledikçe bu belirti giderek daha belirgin hale gelir. Kişi normal günlere göre daha yorgun veya bitkin hissedebilir ve daha yorucu aktiviteler yapamaz. Bu, büyük ölçüde kötü böbrek fonksiyonundan kaynaklanan kandaki toksinlerin birikmesinden kaynaklanmaktadır. Spesifik olmayan bir semptom olduğu için çoğu insan tarafından genellikle göz ardı edilir ve kapsamlı bir şekilde araştırılmaz. Sağlıklı böbrekler, vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üretimini sağlayan eritropoietin (EPO) adı verilen bir hormon üretir. Böbrekler arızalandıkça daha az EPO üretirler ve bu nedenle vücutta kırmızı kan hücresi eksikliği yaşanır. Bu durum anemi olarak bilinir ve kas güçsüzlüğü ve genel olarak yorgunluk hissi ile ortaya çıkar.

4. Mide Bulantısı ve Kusma

Sabahın erken saatlerinde gelen mide bulantısı, böbrek fonksiyonunun kötüleşmesinin en erken belirtilerinden biridir. Genelde kişiye dişlerini fırçalamak için sabah tuvalete gittiğinde gelir. Şiddetli böbrek yetmezliği vakalarında mide bulantısı, kusma ve tam bir iştah kaybı görülür.

5. Anemi

Hemoglobin seviyesi düşmeye başlar, herhangi bir belirgin kan kaybı olmasa da vücut solgun görünebilir. Böbrek hastalığının yaygın komplikasyonlarından biridir. Bu aynı zamanda halsizlik ve yorgunluğa da neden olabilir. Aneminin nedeni, düşük Eritropoietin seviyeleri, düşük demir seviyeleri, kemik iliği baskılanmasına neden olan toksin birikimidir.

Anemi ayrıca bir kişinin sıcak bir odada bile her zaman üşümesine neden olabilir. Düşük kırmızı kan hücresi sayısı, vücuttaki oksijen dolaşımını etkiler. Bu nedenle anemi, özellikle ellerde ve ayaklarda genel bir soğukluk hissine veya sürekli üşüme hissine neden olabilir.

6. İştah Azalması

Üre, kreatinin ve asitler gibi toksinlerin vücutta birikmesine neden olan böbrek sorunları kişinin iştahını bastırır. Ayrıca böbrek hastalığı ilerledikçe, hastalar tarafından genellikle metalik olarak tanımlanan bir tat değişikliği meydana gelir. Kişi gün içinde neredeyse hiç bir şey yememesine rağmen erken tokluk hissi yaşarsa, bu kişinin zihninde alarm zilleri uyandırmalı ve böbrek fonksiyonunu değerlendirmelidir.

7. Sırt Ağrısı

Böbrek sorunları olan bazı kişiler sırtlarında ağrı veya etkilenen böbreğin yakınında tek taraflı ağrı yaşayabilir. Polikistik böbrek hastalığı adı verilen kalıtsal bir bozukluk böbreklerde ve bazen de karaciğerde büyük, sıvı dolu kistlere neden olur ve bu da ağrıya neden olabilir.

Sırtta, yanlarda veya kaburgaların altında ağrı, böbrek taşı veya piyelonefrit gibi böbrek bozukluğunun erken bir belirtisi olabilir. Benzer şekilde, alt karın ağrısı, mesane enfeksiyonu veya bir üreterdeki (böbrek ve mesaneyi bağlayan tüp) taşla ilişkilendirilebilir. Bu semptomlar göz ardı edilmemeli bir görüntüleme cihazıyla daha fazla araştırılmalıdır.