Böbrek taşlarını önlemek için beslenme ipuçları

Yetişkinlerde ve çocuklarda birçok nedenden dolayı oluşan böbrek taşlarının, diyetinizde küçük değişiklikler yaparak oluşmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Böbrek taşınız varsa, özel bir diyet planı uygulamanız gerekebilir. İlk olarak, sağlık uzmanınız ne tür risk faktörlerine sahip olabileceğinizi öğrenmek için kan ve idrar testleri yapacaktır. Alanında uzman bir diyetisyen, diyet planınızda ve yaşam tarzınızda gerekli değişiklikleri yapmanıza yardımcı olabilir.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek taşı, idrardaki kristallerden oluşan sert bir kütledir. Çoğu insan için idrardaki doğal kimyasallar taşların oluşmasını ve sorunlara neden olmasını engeller.

Tüm böbrek taşları aynı değildir. En yaygın böbrek taşı türleri kalsiyum taşları ve ürik asit taşlarıdır. Diyet değişiklikleri ve tıbbi tedavi, geri gelmelerini önlemek için taşın türüne göre kişiselleştirilir.

Böbrek taşlarından kaçınmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri her gün bol su içmektir. Bu, herhangi bir kalsiyum veya ürik asit oluşumunu önlemek için sık sık idrara çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Saunalar ve ağır egzersizler sağlığınız için iyi olabilir ancak böbrek taşlarına da yol açabilir. Neden mi? Bu faaliyetler nedeniyle veya sadece yazın sıcak nedeniyle terleme yoluyla yaşanan aşırı su kaybı, daha az idrar üretimine neden olabilir. Ne kadar çok terlerseniz, o kadar az idrara çıkarsınız, bu da taşa neden olan minerallerin böbreklerde ve idrar yolunda yerleşmesine ve birikmesine yol açar.

Özellikle çok fazla terlemeye neden olan egzersiz veya aktiviteler yaparken bol su içtiğinizden emin olun. İyi miktarda idrar yapmak için günde 2-3 litre sıvı içmelisiniz. Sizin için en uygun su miktarı hakkında bir sağlık uzmana danışabilirsiniz. Gazlı içecekler (özellikle yüksek miktarda fruktoz içerenler) ve ilave şekerli soğuk çaylardan uzak durmaya çalışın.

Böbrek taşlarının önlenmesi için tek bir diyet planı yoktur. Çoğu diyet önerisi, taş türlerine dayalıdır.

KALSİYUM OKSALAT TAŞLARI

Oksalat, meyveler ve sebzeler, kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar, tahıllar, baklagiller ve hatta çikolata ve çay dahil birçok gıdada doğal olarak bulunur. Yüksek seviyelerde oksalat içeren bazı yiyecek örnekleri arasında yer fıstığı, ıspanak, pancar, pazı ve çikolata bulunur. Bu yiyeceklerin alımının sınırlandırılması, böbrek taşının önde gelen türü olan kalsiyum oksalat taşları oluşturan kişiler için faydalı olabilir.

Yemek sırasında süt, yoğurt ve bazı peynirler gibi kalsiyum bakımından zengin yiyecekleri, oksalat içeren yiyeceklerle birlikte yiyin ve için. Gıdalardaki oksalat ve kalsiyumun böbreklere girmeden önce mide ve bağırsaklarda birbirine bağlanma olasılığı daha yüksektir. Bu, böbrek taşlarının oluşma olasılığını azaltır.

Kalsiyum böbrek taşları için 'düşman' değildir ama kötü bir üne sahiptir. Bu büyük olasılıkla kalsiyum-oksalat isminden, kalsiyumun ana neden olduğunun yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Kalsiyum oranı düşük bir diyet, aslında böbrek taşı geliştirme olasılığınızı artırır.

Diyetinizdeki kalsiyumu azaltmayın. Diyetinizdeki sodyumu azaltmaya ve kalsiyum yönünden zengin yiyecekleri oksalat açısından zengin yiyeceklerle eşleştirmeye çalışın. Kalsiyum taşlarını önlemek için önerilen kalsiyum alımı günlük 1000-1200 mg'dır (öneriyi karşılamak için öğünlerle birlikte 3 porsiyon süt ürünü yiyebilirsiniz).

Ekstra sodyum, idrarınızda daha fazla kalsiyum kaybetmenize neden olur. Sodyum ve kalsiyum böbrekte aynı taşınımı paylaşır, bu nedenle yüksek sodyumlu yiyecekler yerseniz, idrarda kalsiyum sızıntısını artıracaktır. Bu nedenle, yüksek sodyumlu diyet, başka bir taş geliştirme şansınızı artırabilir. Konserve veya işlenmiş yiyeceklerin yanı sıra fast food gibi birçok "gizli" sodyum kaynağı vardır.

İdrarda kalsiyum sızıntısını azaltmaya yardımcı olabilecek ve ayrıca yüksek tansiyonunuz varsa tansiyon kontrolüne yardımcı olabilecek taze, düşük sodyumlu yiyecekler seçerek sodyum alımınızı azaltabilirsiniz.

ÜRİK ASİT TAŞLARI

Kırmızı et, sakatat ve kabuklu deniz ürünleri, pürinler olarak bilinen yüksek miktarda doğal kimyasal bileşime sahiptir. Yüksek pürin alımı, daha yüksek ürik asit üretimine ve böbreklerin salgılanması için daha büyük bir asit yüküne yol açar. Daha yüksek ürik asit atılımı, daha fazla asidik idrara yol açar. İdrarın yüksek asit konsantrasyonu ürik asit taşlarının oluşmasını kolaylaştırır.

Ürik asit taşlarını önlemek için kırmızı et, sakatat, alkollü içecekler, et bazlı soslar, sardalya, hamsi ve kabuklu deniz ürünleri gibi yüksek püreli yiyecekleri azaltın. Çoğunlukla sebze ve meyveler, tam tahıllar ve süt ürünleri içeren sağlıklı bir diyet planı uygulayın. Şekerle tatlandırılmış yiyecekleri ve içecekleri, özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içerenleri sınırlayın. Alkolü sınırlayın çünkü kandaki ürik asit seviyelerini artırabilir. Hayvansal bazlı proteini azaltmak ve daha fazla meyve ve sebze yemek, idrar asitliğini azaltmaya yardımcı olur ve bu, ürik asit taşı oluşumu olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Böbrek taşlarının düşmesi genellikle bir bireyin yaşayacağı en acı verici deneyimlerden biri olarak tanımlanır. Ne yazık ki, her zaman tek seferlik bir olay değildir. Doğru ilaçlar, diyet ve sıvı alımı olmazsa, taşlar yeniden oluşabilir. Tekrar tekrar oluşan böbrek taşları, böbrek hastalığı dahil başka problemler olduğu anlamına da gelebilir.

Bol sıvı için: Günde 2-3 litre sıvı almaya çalışın. Şekerli içeceklerden kaçının. Yararlı bir etkiye sahip olduğu gösterilen su, kahve ve limonata gibi her türlü sıvıyı içebilirsiniz. Bu, daha az konsantre idrar üretmeye yardımcı olur ve en az 2,5 L/gün iyi bir idrar hacmi sağlar.

Oksalat içeriği yüksek yiyecekleri sınırlayın: Ispanak, çilek, çikolata, buğday kepeği, fındık, pancar ve çay alımınıı kısıtlayın.

Yeterince kalsiyum tüketin: Günde üç porsiyon süt, kalsiyum taşı oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Yemekle birlikte tüketebilirsiniz.

Ekstra kalsiyum takviyelerinden kaçının: Kalsiyum takviyelerini, doktorunuz ve diyetisyeniniz tarafından önerilmediği sürece kullanmayın.

Makul miktarda protein tüketin: Yüksek protein alımı böbreklerin daha fazla kalsiyum atmasına neden olur, bu nedenle böbrekte daha fazla taş oluşmasına neden olabilir.

Yüksek tuz alımından kaçının: Yüksek sodyum alımı idrardaki kalsiyumu artırır ve bu da taş geliştirme olasılığını artırır. Düşük tuzlu diyet, kan basıncını kontrol etmek için de önemlidir.

Yüksek dozda C vitamini takviyelerinden kaçının: Uluslararası standartlara göre göre 60 mg/gün C vitamini almanız önerilir. 1000 mg/gün veya daha fazla miktardaki aşırı miktarlar vücutta daha fazla oksalat üretebilir.