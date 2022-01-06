Böbrek taşlarını önlemenin 9 yolu

Şiddetli karın ağrısı, yanma hissi ve hatta yüksek ateş... İlk bakışta önemsiz görünebilen böbrek taşları çok büyük sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki, böbrek taşlarının oluşması nasıl önlenir?

Böbrek taşları, sert mineral birikintileridir. İdrar çok yoğun olduğunda veya böbreklerde bir tür bakteri iltihabı meydana geldiğinde, sert taşları oluşturan kristaller oluşmaya başlar.

Taşlar küçük ise böbrekleri ağrısız bir şekilde terk edebilirler, ancak büyüklerse üretere sıkışıp şiddetli ağrı ve yüksek ateşe neden olabilirler.

Diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzı genellikle böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olur.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEMENİN 9 YOLU

İşte uyulması gereken bazı beslenme kuralları.

Susuz Kalmayın

Böbrek taşlarını önlemenin en iyi yolu bol su içmektir. Az sıvı tüketirseniz, idrarınız daha konsantre olur ve içinde taşların oluştuğu tuzların çözülmesi zor hale gelir. Günde yaklaşık 8 bardak su içmeniz önerilir. Çok egzersiz yapıyorsanız ve terliyorsanız, daha da fazla içmeniz gerekir. İdrarın rengine dikkat edin, açık veya soluk sarı olmalıdır. Rengi koyu ise, daha fazla su içmeniz gerekir.

Daha Az Tuz Kullanın

İdrarda çok fazla tuz, kalsiyumun idrardan kana geri emilimini engeller, bu da idrarda yüksek kalsiyum seviyelerine neden olur ve taş oluşumuna yol açabilir. Ne kadar az tuz yerseniz, idrardaki kalsiyum seviyesi ve böbrek taşı gelişme riski o kadar düşük olur. Sadece yemeklere eklediğiniz tuz değil, aynı zamanda konserve sebzelerde, balık ve etlerde, çeşitli füme etlerde, turşularda ve marinelerde ve işlenmiş gıdalarda ürünlerde bulunan gizli tuz da tehlikelidir. Tuz yerine yemeklerinizde daha fazla baharat ve ot kullanabilirsiniz.

Daha Fazla Kalsiyum Açısından Zengin Yiyecekler Yiyin

Böbrek taşlarının en yaygın türü, kalsiyum oksalatlardan (oksalik asit tuzları ve esterleri) ve kalsiyum fosfatlardan oluşan kalsiyumdur. Ancak kalsiyum taşlarının doğrudan kalsiyumdan oluştuğunu düşünmek yanlıştır. Tersine, düşük kalsiyumlu diyetler böbrek taşı ve osteoporoz riskini artırabilir. Ancak kalsiyum içeren diyet takviyeleri gerçekten de taşlara yol açabilir, bu nedenle dikkatli alınmaları gerekir. Süt, süzme peynir, yoğurt ve doğal kalsiyum açısından zengin diğer gıdaların alımını artırmak daha iyidir.

Oksalat Açısından Zengin Gıdaları En Aza İndirin

Oksalatlar, idrarda kalsiyum ile bağlanarak taş oluşumuna katkıda bulunur. Bu maddeler bazı gıdalarda çok miktarda bulunur, bu nedenle tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Bunlar çikolata, kahve, çay, baklagiller, patates, yer fıstığı, pancar, soya ürünleri ve buğdaydır.

Portakal Suyu İçin

Taze sıkılmış portakal suyu, narenciye suları ve doğal limonatada bulunan sitrik asit böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak alınacak miktar önemlidir. Örneğin diyet takviyelerinin yardımıyla elde edilen çok yüksek dozlarda C vitamini, özellikle erkeklerde taş oluşumu riskini artırabilir.

Daha Az Kırmızı Et Yiyin

Et, tavuk, hindi, balık ve yumurta gibi hayvansal protein içeriği yüksek gıdalar idrar asitliğini artırabilir, pH'ı düşürebilir ve kalsiyum oksalat böbrek taşlarına yol açabilir. Kırmızı et özellikle zararlı olarak kabul edilir çünkü vücutta ürik asit üretimine katkıda bulunan birçok pürin içerir. Taşlardan endişe ediyorsanız, kırmızıe t alımınızı sınırlayın.

Şekerli İçecek ve Şeker Tüketimini Sınırlayın

Ne yazık ki, sevilen kola ve aromalı sodalar fosfat açısından zengindir ve bu da idrarı daha asidik hale getirerek böbrek taşlarına yol açar. Uzun raf ömrüne sahip yiyecek ve içeceklerde bulunan şekerde de durum ayndırı. Kek, hamur işleri, şekerli içecekler ve paketli meyve suları ile tükettiğiniz şeker miktarını takip edin. Tatlandırıcılara da dikkat edin, onlar da uygun değildir. Tatlandırıcı olarak bal kullanmak daha iyidir.

Daha Fazla Sebze ve Yeşillik Yiyin

Kereviz, maydanoz, fesleğen, brokoli, havuç, mısır, lahana, kırmızı ve sarı biber ve diğerleri gibi lif bakımından zengin nişastalı olmayan sebzeler ve otlar sadece iyi bir metabolizmaya, temel vitamin ve minerallerin alınmasına ve toksinlerin atılmasına katkıda bulunur.

Alkol Tüketmeyin

İlk başta, sinsi alkollü içecekler rahatlama sağlıyor gibi görünebilir, ancak her şey böbrek sorunları da dahil olmak üzere başka bir sağlık sorununa dönüşüyor. Bir bardak alkollü içecek bir yandan vücudu aldatarak idrar söktürücü etkiye neden olurken, diğer yandan hücrelerin daha fazla sıvı tutmasını sağlar. Sonuç olarak, kanda daha az su bulunur, böbrekler yoğun sıvıyı filtreler, aynı zamanda toksinlere maruz kalır. Bütün bunlar, özellikle zaten tuz kristalleri içeriyorsa, böbreklerde hem kimyasal hem de mekanik hasara yol açabilir.

BÖBREKLERİ TEMİZLEYEN VE BÖBREK AĞRISINI GİDEREN TARİFLER

Giderek artan sayıda insan böbrek taşlarıyla baş etmek için alternatif, doğal yöntemlere yöneliyor.

Taşları eritmek ve çıkarmak için yüzyıllardır bu hastalığa karşı güçlü savaşçılar olarak bilinen bazı bitkiler kullanılır. En ünlülerinden bazıları maydanoz, kereviz, fesleğen, ısırgan otu, adaçayı, karahindiba kökü, muz ve civanperçemidir. Bu bitkilerin hem böbrek taşlarının tedavisi hem de oluşumlarının önlenmesi için sayısız faydaları olduğu bilinmektedir.

Aşağıdaki tarifler böbreklerinizi temizlemenize yardımcı olabilir.

Zeytinyağı ve Limon

1 adet limonu yıkayın, blenderdan geçirin ve üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Karışımı bir kavanoza dökün ve serin bir yere koyun. Sabah ve akşam birer çay kaşığı tüketin. Gün içinde mümkün olduğunca fazla sıvı, tercihen su için.

Mısır Püskülü Çayı

Mısır püskülü, mısır koçanlarının tepesinde bulunan ipeksi liflerin adıdır. Mısır püskülü, idrar yollarının iltihaplanmasının önlenmesine yardımcı olmasının yanı sıra böbrek kumunun atılmasını ve böbrek taşlarının çözülmesini de destekler.

2 çay kaşığı kadar püre haline getirilmiş mısır püskülünü 200 ml kaynar suya dökün, ara sıra karıştırarak 15 dakika bekletin, sonra süzün. Çayın tadını beğenmediyseniz limon suyu ile iyileştirebilirsiniz.

Maydanoz Çayı

Bir avuç maydanoz yaprağını yıkayıp ince ince kıyın. Kuru yapraklar da kullanabilirsiniz. Üzerine 250 ml su dökün ve 5 dakika kaynatın. Ateşten alın, soğumaya bırakın, sonra süzün ve için.

Aloe Vera Çayı

200 ml kaynar suya 2 çay kaşığı aloe vera dökün. 5 ila 10 dakika bekletin, daha sonra süzün ve için. Aloe vera çayı böbrek taşlarından kurtulmaya yardımcı olurken aynı zamanda ağrıları da giderir.

Fesleğen Çayı

1 çay kaşığı kadar fesleğenin üzerine 200 ml kaynar su dökün, 5 dakika bekletin ve daha sonra süzün ve isteğinize göre bal ile tatlandırın. Her gün bir ila iki bardak için.

Limon, Zeytinyağı ve Elma Sirkesi

Limon, zeytinyağı ve elma sirkesinin birlşimi, taşların çözülmesini tetiklemenin yanı sıra ağrıyı gidermeye de yardımcı olur. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın ve elde edilen karışımı bir bardak temiz su ile için. Yarım saat sonra yarım limonun suyunu sıkın ve bir bardak temiz su ile karıştırın, bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin ve için.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.